دادستان اردبیل: تضییع حقوق عامه مستوجب پیگرد قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی با اشاره به حوادث اخیر و سو استفاده دشمنان از وضعیت معیشتی برای ایجاد ناامنی که با حمایت دشمن صهیونیستی و به پشتوانه آمریکای جنایتکار صورت میگیرد، اظهار کرد: مطالبهگری حق مردم است، اما اجازه اجازه نمیدهیم عدهای هنجارشکن، حقوق عامه را تضییع کنند.
وی با قدردانی از رفتار مسئولانه اقشار مختلف مردم حسینی و بابصیرت استان اردبیل در حفظ آرامش، دشمن شناسی و خودداری از همراهی با هنجارشکنان گفت: آرامش و آسایش و امنیت عمومی خط قرمز دادستانی است و با هرگونه سو استفاده از مطالبات معیشتی مردم، قاطعانه و بدون اغماض و مماشات برخورد میشود.
دادستان مرکز استان اردبیل ادامه داد: مسئولان مرتبط با وضعیت اقتصادی و معیشتی نیز موظف و مکلف به گفتوگو با معترضان و پیگیری جدی مطالبات قانونی و به حق شهروندان هستند و ترک فعل مدیران در انجام وظایف و خدمت به مردم نیز با برخورد قاطع دادستانی و تعقیب قضائی همراه خواهد بود.
استان اردبیل با بیش از یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر جمعیت و ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران واقع شده است.
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