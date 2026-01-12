اجتماع مردم تهران در محکومیت اقدامات اغتشاشگران/ ساعت ۱۴، میدان انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع بزرگ مردمی در محکومیت اقدامات تروریستی عوامل آمریکایی-صهیونیستی بعد از ظهر امروز ساعت ۱۴ در میدان انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد.

رئیس‌جمهور از مردم دعوت کرد برای اعلام انزجار از تروریست‌ها در تجمع فردا شرکت کنند و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز از عموم مردم خواسته است با توجه به اهانت اغتشاشگران به ساحت کلام الله مجید، قرآن در دست در این گردهمایی حاضر شوند.

ملت غیور تهران عصر امروز با حضور پرشور در این تجمع، یکپارچگی خود را به جهانیان نشان خواهند داد.

از سوی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیه‌ای ضمن دعوت از اهالی هنر، فرهنگ و رسانه اعلام کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم‌صدا با میلیون‌ها مردم عزیز ایران، از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برای حضور در راهپیمایی اعلام انزجار از رفتار وحشینانه دشمن و عوامل آنکه دوشنبه ۲۲ دی ماه در سراسر کشور بر پا می‌شود، دعوت به حضور پرشور می‌کند.

سران قوا، هیئت دولت، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، فراجا، وزارت دفاع، نهادهای مختلف، تشکل‌های مردمی و حوزوی و دانشجویی، احزاب و جریانات سیاسی، شخصیت‌های سیاسی، علما، مراجع و هیئات مذهبی در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای ضمن دعوت از همگان بر شرکت حداکثری و همه‌جانبه در این مراسم، بر اهمیت حضور اقشار مختلف جامعه در این آیین تأکید کرده‌اند.

در این مراسم حسین طاهری مداح اهل بیت رجزخوانی خواهد کرد و میثم مطیعی اجرای حماسی خواهد داشت و محمود تاری و مهدی رسولی شاعرین آیینی به شعرخوانی خواهند پرداخت. همچنین مجال و محمودزاده خوانندگان کشورمان قطعاتی را اجرا خواهند کرد.

سخنرانی، قرائت قطعنامه، مداحی و رجزخوانی، شعرخوانی و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران از جمله برنامه‌های مراسم امروز خواهد بود.