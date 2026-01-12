به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی، در این نشست که امروز (یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴) با حضور صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف برگزار شد، این تغییر رویکرد را با هدف ارائه خدمات بدون توقف به مردم عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی ثابت کرده است که در ارائه خدمات بیست و چهار ساعته به مردم چابکتر است و در دولت نیز نسبت به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی نظر مساعد وجود دارد.
بخش ارتباطات تجربه موفق خصوصیسازی
هاشمی خصوصیسازی در بخش ارتباطات را تجربه موفقی در خروج از نگاه حاکمیتی مطلق به سمت استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی به عنوان تسهیل کننده ارائه خدمات برشمرد و گفت: راه حل انسجام و هم افزایی بین دستگاهی و حکمرانی داده محور، ایجاد زیستبومهای مختلف در حوزههای مشخص شده است.
وی، فقدان رویکرد اکوسیستمی را چالش اصلی عنوان کرد و گفت: نیازمند نگاه زیست بومی و یکپارچه هستیم و همانطور که مطالعات یکسال اخیر ما و تجربه دنیا نشان میدهد، نگاه جدید به «دولت دیجیتال» باید در زیست بومهای مختلف کسب و کار، تجارت، سلامت، منابع انسانی، پشتیبانی و لجستیک و دیگر حوزهها که مجموعاً ۱۶ حوزه را شامل میشود و امکان کم یا زیاد شدن آنها هم وجود دارد، شکل بگیرد و هر زیستبوم مثل یک پنجره واحد عمل خواهد کرد.
اعتقاد دولت چهاردهم به بخش خصوصی
وی با تاکید بر اعتقاد وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم به استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی تصریح کرد: این مسیر دشوار اما انجام شدنی است و انتظار داریم در کنار هم، شاهد شکلگیری این زیستبوم حداقل در یکی از هفت حوزه لجستیک، تجارت فرامرزی، انرژی، سلامت، خدمات مالی و مالیاتی، زنجیره تامین در فاز نخست باشیم.
هاشمی تاکید کرد: اجرای این طرح که به دنبال استفاده از مشارکت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی است، در سه فاز برنامهریزی شده و میتواند رتبه کشور را در شاخص دولت الکترونیک، ارتقا بخشد در این راستا، طراحی مفهومی و انجام تمهیدات لازم برای فاز نخست آن، تا چند ماه آینده، با مشارکت دانشگاهها در دست اقدام است تا شاهد شکلگیری نخستین زیست بوم کشور باشیم.
وزیر ارتباطات در ادامه با تاکید بر اینکه که بخش دولتی قصد دخالت ندارد و دولت تنها در بخش معماری زیست بوم دخیل خواهد بود خواستار مشارکت بخش خصوصی در مشارکت در زمینه طراحی و تهیه اسناد مناقصه و پیش بردن کارها تا شکل گیری زیست بوم شد.
روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف نیز در این نشست با بیان چالشهای خود، از مشارکت بخش خصوصی در ایجاد زیستبومهای مختلف به منظور تحقق دولت دیجیتال و هوشمند، استقبال کرده و از آمادگی خود برای تحقق این طرح خبر دادند و خواستار بهرهگیری از تجربیات بخش خصوصی در رفع ابهامات این پروژه شدند.
