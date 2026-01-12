فرودگاه حلب به مدت یک هفته تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع در خدمات کنترل ترافیک هوایی فرودگاه حلب به خبرگزاری تاس گفت که فرودگاه بینالمللی این شهر سوریه تا یک هفته دیگر (روز یکشنبه ۱۸ ژانویه) بسته خواهد ماند.
این منبع گفت: فرودگاه دستکم یک هفته دیگر فعالیت نخواهد کرد و بهطور موقت تا ساعت ۲۱:۰۰ به وقت گرینویچ در ۱۸ ژانویه بسته میماند.
پیشتر برنامهریزی شده بود که این فرودگاه پس از نیمهشب ۱۲ ژانویه(دوشنبه) به وقت محلی فعالیت خود را از سر بگیرد.
تنش ها در حلب به عنوان پایتخت شمالی سوریه در ۶ ژانویه تشدید شد. نیروهای قسد با استفاده از پهپاد به مواضع نیروهای جولانی حمله کردند. در نتیجه این حمله، یکی از عناصر جولانی کشته و چند نفر زخمی شدند. در پاسخ، نیروهای جولانی نیز یک انبار مهمات نیروهای کُرد را در محله شیخ مقصود منهدم کرد. سپس تبادل شدید آتش در چندین منطقه حلب آغاز شد. در ۹ ژانویه، پس از آنکه نیروهای قسد از ترک داوطلبانه شهر خودداری کردند، نیروهای رژیم جولانی عملیاتی را برای خارج کردن این نیروها از محله آغاز کرد.
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