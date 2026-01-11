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۲۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

موضع گیری باراک درباره تحولات حلب سوریه

موضع گیری باراک درباره تحولات حلب سوریه

فرستاده ترامپ در امور سوریه با اشاره به تحولات حلب گفت: تحولات اخیر در حلب، بندهای توافق امضا شده بین دولت سوریه و قسد را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، تام باراک فرستاده آمریکا در سوریه درباره تحولات حلب موضع گیری کرد.

وی تمام طرف‌ها را برای حفظ نهایت خویشتن‌داری و توقف درگیری‌ها دعوت کرد.

باراک افزود: وزارت خارجه آمریکا آماده هموار کردن زمینه مذاکرات بین دولت دمشق و نیروهای قسد جهت ادغام گسترده به منظور احترام به حاکمیت ملی سوریه است. دولت سوریه بار دیگر بر تعهدات خود به توافق مارس ۲۰۲۵ با نیروهای قسد تاکید کرد.

او گفت: به نظر تحولات اخیر در حلب بندهای توافق امضا شده بین دولت سوریه و قسد را تهدید می‌کند که باعث نگرانی گسترده است. هدف دولت سوریه دستیبابی به صلح با خود و همسایگانش و برخورداری از استفاده از فرصت‌هاست.

کد مطلب 6719142

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