به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف ظهر امروز در اجتماع مردمی میدان انقلاب در گفتوگویی بیان کرد: مردم امروز حضور پرشوری دارند و میبینیم که چگونه در دفاع از انقلاب حاضر شدهاند. اگر مردم با همین عزم و همبستگی در صحنه حضور داشته باشند، دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند.
وی ادامه داد: دشمن بارها عزم مردم را امتحان کرده و هر بار سیلی محکمتری از مردم خورده است و تاکنون در برابر مردم موفق نشده و از این به بعد هم موفق نخواهد شد و هر بار شکستش مفتضحانهتر خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره رسیدگی به مشکلات اقتصادی جامعه، بیان کرد: ما از مردم بارها عذرخواهی کرده و باز هم عذرخواهی میکنیم. دغدغه دولت و همه نظام حل این مشکلات بوده و برای رسیدن به این هدف شبانهروز تلاش میکنند و انشاالله با توکل به خداوند و حضور مردم این مشکلات اقتصادی حل میشود.
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