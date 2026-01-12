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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱

نیروی پلیس حافظ امنیت استان بوشهر به شهادت رسید

نیروی پلیس حافظ امنیت استان بوشهر به شهادت رسید

بوشهر- ستوان‌دوم «محسن شاهونی» از کارکنان یگان ویژه نیروی انتظامی استان بوشهر که در آشوب تروریست‌های مسلح در شهر جم زخمی شده بود، پس از کمای ۲ روزه، به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط فرماندهی انتظامی استان بوشهر، ستوان‌دوم «محسن شاهونی» اهل روستای درودگاه شهرستان دشتستان و از کارکنان یگان ویژه نیروی انتظامی استان بوشهر بود که در آشوب‌های تروریست‌های مسلح به شهر جم اعزام و هنگام دفاع از امنیت مردم، هدف تیر ناجوان‌مردانه تروریست‌ها شد.

روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان بوشهر یادآور شده است: ایشان به دلیل خون‌ریزی شدید دو روز در کما بود و صبح امروز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

از شهید «محسن شاهونی» یک فرزند ۶ ساله به یادگار مانده است.

زمان تشییع پیکر این شهید در بوشهر ساعت هشت صبح چهارشنبه از بسیج مرکزی است و ساعت ۱۴ نیز پیکر مطهر شهید شاهونی در زادگاهش روستای درودگاه تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

کد مطلب 6720302

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