اضافه شدن ۱۱۷ هزار متر مربع به فضای خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رجبعلی برزوئی رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به حمایت دولت و سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: توسعه زیرساختهای خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان وارد مرحلهای جدید شد و مجموعهای از پروژههای ملی این دانشگاه پس از طی فرآیندهای کارشناسی، به تصویب نهایی رسید.
وی گفت: در ۱۲ سال گذشته دانشگاه فقط یک بار در سال ۹۷ حدود ۲۰ هزار متر مربع مجوز ساخت پروژه عمرانی در قالب ماده ۲۳ از سازمان برنامه و بودجه دریافت کرده بود اما با پیگیریهای مستمر دانشگاه و حمایتهای دولت به منظور توسعه زیر ساختهای آموزشی و خوابگاهی دانشگاه با هدف رفع برخی کمبودها ۱۱۷ هزار متر مربع در قالب ۱۷ پروژه، به فضاهای دانشگاه افزوده خواهد شد که نشانگر رشد بیسابقه در این زمینه است.
برزویی در ادامه تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز این فرایند در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵ کل کشور پیشبینی شده است.
رئیس دانشگاه فرهنگیان این دستاورد مهم را حاصل همکاری مؤثر سازمان برنامه و بودجه کشور در مسیر توسعه متوازن زیرساختهای آموزشی و تربیتی دانشگاه دانست و از همراهی و حمایت مسئولانه آن سازمان در پیشبرد این پروژههای ملی قدردانی کرد.
گفتنی است؛ مقایسه آمار پروژههای خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان نشان میدهد این دانشگاه با تصویب اجرای ۱۷ پروژه خوابگاهی فعال در سطح کشور و زیر بنای بیش از ۱۱۷ هزار مترمربع، گام مؤثری در توسعه زیرساختهای رفاهی دانشجومعلمان برداشته است.
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