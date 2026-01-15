اختصاص یک همت بودجه دارویی به صندوق بیماران صعب العلاج

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عفت پناه افزود: قبل از راه اندازی صندوق بیماران خاص و صعب العلاج، این بیماران باید هزینه درمان را از جیب پرداخت می‌کردند، اما در حال حاضر اغلب بیماری‌های خاص و صعب العلاج تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته و امیدواریم بودجه این صندوق برای سال آینده افزایش پیدا کند.

وی افزود: سازمان بیمه سلامت ایران از ابتدای تأسیس خود تلاش کرده که حفاظت مالی را برای بیمه شدگان فراهم کند.

عفت پناه ادامه داد: سازمان بیمه سلامت در راستای کاهش پرداختی از جیب بیماران، مسیرهای مختلفی را راهبری می‌کند و یکی از اقدامات مهم این است که در سه سال اخیر، صندوق بیماران خاص و صعب العلاج دایر شده و با بودجه ۱۲ همت، بیش از ۱۳۰ گروه بیماری خاص و صعب العلاج تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: اقدام جدیدی که در سازمان بیمه سلامت با همکاری هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران شکل گرفته، اختصاص یک همت بودجه برای این صندوق است که بدین ترتیب داروهایی تحت پوشش قرار می‌گیرند که در حال حاضر تحت پوشش بیمه‌های پایه نیستند.

معاون درمان و خرید راهبردی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تلاش سازمان بیمه سلامت این است که بیماران هنگام بیماری فقط دغدغه بیماری خود را داشته باشند و دغدغه مالی وجود نداشته باشد.