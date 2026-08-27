به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در جریان سفر به سرعین بهمناسبت هفته دولت اظهار کرد: در این راستا باید سرمایهگذاران مرتبط با هوشمندسازی جذب و زیرساختهای عملیاتی از جمله استقرار دیتاسنتر انجام شود.
وی نبود برخی زیرساختهای گردشگری در سرعین را یادآور شد و افزود: باید تکمیل زنجیره ارزش این حوزه در راستای توسعه این شهرستان عملیاتی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به حضور انبوه مسافران و گردشگران در روزهای تعطیل در سرعین، از استقبال و مسافرپذیری مطلوب مسؤولان مرتبط در موج اخیر سفرها قدردانی کرد.
خلیلی تصریح کرد: با توجه به اینکه تعداد زیادی از مسافران در روزهای تعطیل بیشتر به این شهرستان سفر میکنند، لازم است تقویم روزهای گردشگری سرعین استخراج و برای استقبال از مسافران برنامهریزی شود.
وی با اشاره به ضرورت ورود به بحث تولید انرژیهای تجدیدپذیر، تلاش برای تجهیز کلیه اقامتگاههای شهرستان سرعین به تولید انرژی تجدیدپذیر را مورد تأکید قرار داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، اهمیت ورود به مهارتآموزی و ایجاد رستههای خلاق برای رونق اشتغالزایی در استان را یادآور شد و گفت: راهاندازی صنایع خلاق از جمله اولویتها بوده و شهرستانها و دستگاههای مرتبط باید کارگروه مهارتآموزی را در روستاها و شهرهای پیرامونی خود برگزار کنند.
خلیلی در ادامه تفویض اختیارات به استانها برای واردات کالاهای اساسی را یادآور شد و گفت: همانند استان، شهرستانها نیز باید در راستای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی خود اقدام کنند.
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