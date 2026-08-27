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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۰

مفاخر فرهنگی، ثروتی فراتر از نفت برای ایران هستند

مفاخر فرهنگی، ثروتی فراتر از نفت برای ایران هستند

یزد - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آیین کلنگ‌زنی یادمان «وحشی بافقی»، مفاخر ادبی و فرهنگی را سرمایه‌ای هویت‌بخش و دارایی استراتژیک کشور دانست که ارزشی فراتر از منابع نفتی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی صبح پنجشنبه در حاشیه آیین کلنگ‌زنی یادمان «وحشی بافقی»، که با حضور استاندار یزد و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به پیشینه تمدنی این منطقه، اظهار داشت: ایران سرزمینی سرشار از مشاهیر علمی و ادبی است و هر منطقه با اتکا به چهره‌های شاخص خود، صاحب هویتی منحصربه‌فرد شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «وحشی بافقی» را تابلوی هویت‌بخش این شهرستان و شخصیتی فراملی دانست و گفت: این شاعر پرآوازه نه تنها نماد بافق، بلکه پل پیوند میان تاریخ کهن ایران و فرهنگ معاصر است.

صالحی با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های ملی ایران نباید صرفاً در منابع زیرزمینی خلاصه شود، تصریح کرد: ارزش واقعی سرمایه‌های ما در مفاخری نهفته است که به جامعه ریشه، هویت و چشم‌اندازی برای آینده می‌بخشند؛ گنجینه‌هایی که به مراتب از نفت ارزشمندترند.

وی در خصوص چشم‌انداز پروژه «بستان‌سرای وحشی بافقی» خاطرنشان کرد: این طرح نباید محدود به سطح شهرستان یا استان باقی بماند؛ بلکه لازم است با نگاهی ملی طراحی شود تا به‌عنوان یک مقصد شاخص در حوزه گردشگری فرهنگی و ادبی، پذیرای علاقه‌مندان از سراسر کشور باشد.

صالحی در پایان ضمن قدردانی از مدیریت استان، فرمانداری و شهرداری بافق برای اولویت‌بخشی به این پروژه در هفته دولت، افزود: اینکه هفته دولت با چنین اقدام ماندگار فرهنگی مزین شده، حرکتی ارزشمند و شایسته تقدیر است که مسیر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی را هموار می‌کند.

کد مطلب 6929258

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