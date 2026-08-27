مفاخر فرهنگی، ثروتی فراتر از نفت برای ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی صبح پنجشنبه در حاشیه آیین کلنگ‌زنی یادمان «وحشی بافقی»، که با حضور استاندار یزد و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به پیشینه تمدنی این منطقه، اظهار داشت: ایران سرزمینی سرشار از مشاهیر علمی و ادبی است و هر منطقه با اتکا به چهره‌های شاخص خود، صاحب هویتی منحصربه‌فرد شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «وحشی بافقی» را تابلوی هویت‌بخش این شهرستان و شخصیتی فراملی دانست و گفت: این شاعر پرآوازه نه تنها نماد بافق، بلکه پل پیوند میان تاریخ کهن ایران و فرهنگ معاصر است.

صالحی با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های ملی ایران نباید صرفاً در منابع زیرزمینی خلاصه شود، تصریح کرد: ارزش واقعی سرمایه‌های ما در مفاخری نهفته است که به جامعه ریشه، هویت و چشم‌اندازی برای آینده می‌بخشند؛ گنجینه‌هایی که به مراتب از نفت ارزشمندترند.

وی در خصوص چشم‌انداز پروژه «بستان‌سرای وحشی بافقی» خاطرنشان کرد: این طرح نباید محدود به سطح شهرستان یا استان باقی بماند؛ بلکه لازم است با نگاهی ملی طراحی شود تا به‌عنوان یک مقصد شاخص در حوزه گردشگری فرهنگی و ادبی، پذیرای علاقه‌مندان از سراسر کشور باشد.

صالحی در پایان ضمن قدردانی از مدیریت استان، فرمانداری و شهرداری بافق برای اولویت‌بخشی به این پروژه در هفته دولت، افزود: اینکه هفته دولت با چنین اقدام ماندگار فرهنگی مزین شده، حرکتی ارزشمند و شایسته تقدیر است که مسیر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی را هموار می‌کند.