نماز امام موسی کاظم(ع) را چگونه بخوانیم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، نماز امام موسی کاظم (ع) از نمازهای مقرب و بسیار مجرب برای رفع حوائج است. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام امام هفتم ما شیعیان بوده و از ایشان در کتب دینی و به ویژه مفاتیح الجنان نماز و دعاهای ویژه‌ای آورده شده است. در کتاب الارشاد فی معرفه حجج ا… علی العباد، جلد ۲، صفحه ۲۳۲، درباره حالات روحی امام موسی کاظم (ع) آمده است که همواره این دعا را در روز از خداوند می‌خواستند، بار خدایا! راحتی وآسودگی هنگام مرگ و عفو و گذشت هنگام حساب را، از تو درخواست می‌کنم. منابع شیعه و سنی، علم، عبادت، بردباری و بخشندگی حضرت موسی بن جعفر (ع) را ستوده و او راکاظم و عبد صالحلقب داده‌اند. بزرگاناهل سنتبه امام هفتم شیعیان به عنوان یک عالم دینی احترام می‌گذاشته و همچون شیعیان بهزیارتقبر ایشان می‌رفته‌اند.

کیفیت نماز امام موسی کاظم (ع)

سید بن طاووس در جمال الاسبوع طریقه خواندن نماز امام موسی کاظم (ع) را آورده است، این نماز دو رکعت است، و در هر رکعت بعد از حمد دوازده مرتبه سوره توحید قرائت می‌شود و پس از آن دعای کوتاهی که در مفاتیح ارائه شده، خوانده می‌شود.

دعای بعد از نماز امام موسی کاظم (ع)

إِلَهِی خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لَکَ وَ ضَلَّتِ الْأَحْلاَمُ فِیکَ‏

خدایا آوازها نزد تو با خشوع است و عقول نزد تو حیران

وَ وَجِلَ کُلُّ شَیْ‏ءٍ مِنْکَ وَ هَرَبَ کُلُّ شَیْ‏ءٍ إِلَیْکَ‏

و هر موجودی از تو ترسان و هر ترسانی بسوی تو گریزان است

وَ ضَاقَتِ الْأَشْیَاءُ دُونَکَ وَ مَلَأَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ نُورُکَ‏

و هر چیز جز تو (جز به یاد تو) در تنگی است و نور تو همه موجودات را پر کرده است

فَأَنْتَ الرَّفِیعُ فِی جَلاَلِکَ وَ أَنْتَ الْبَهِیُّ فِی جَمَالِکَ‏

پس تنها تو بلند مرتبه‏ ای در بزرگواری و نور و زیبا و پر بهایی در حسن و جمال

وَ أَنْتَ الْعَظِیمُ فِی قُدْرَتِکَ وَ أَنْتَ الَّذِی لاَ یَئُودُکَ شَیْ‏ءٌ

و تو بزرگی در مقام قدرت و تویی که هیچ چیز تو را خسته و درمانده نمی ‏سازد

یَا مُنْزِلَ نِعْمَتِی یَا مُفَرِّجَ کُرْبَتِی وَ یَا قَاضِیَ حَاجَتِی‏

ای نعمت بخش من ای دلگشای من از هر غم و دلتنگی ای بر آرنده حاجت من

أَعْطِنِی مَسْأَلَتِی بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ آمَنْتُ بِکَ مُخْلِصاً لَکَ دِینِی‏

درخواست مرا عطا فرما به حق یکتایی خود من به تو ایمان آورده ‏ام با اخلاص در دینم

أَصْبَحْتُ عَلَی عَهْدِکَ وَ وَعْدِکَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَکَ بِالنِّعْمَةِ

صبح کردم در حالی که تا بتوانم بر عهد و پیمان و وعده تو استوار باشم و بنعمت سوی تو رجوع کنم

وَ أَسْتَغْفِرُکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی لاَ یَغْفِرُهَا غَیْرُکَ‏

و از گناهان بدرگاه تو استغفار کنم که غیر تو کسی گناهان را نتواند بخشید

یَا مَنْ هُوَ فِی عُلُوِّهِ دَانٍ وَ فِی دُنُوِّهِ عَالٍ‏

ای خدایی که در نهایت بلندی مقام نزدیک است و در عین نزدیکی بلند مرتبه ‏ای

وَ فِی إِشْرَاقِهِ مُنِیرٌ وَ فِی سُلْطَانِهِ قَوِیٌّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ‏

و اشراق جمال تو روشنی بخش عالم است و پادشاهی تو در منتهای قدرت است درود فرست بر محمد (ص) و آل او

طریقه خواندن نماز توسل به امام موسی کاظم (ع)

نماز حضرت موسی بن جعفر (ع) که به ایشان باب الحوائج نیز گفته میشود، به جهت برآمدن حاجت و طریقه توسل به ایشان به نحو زیر میباشد:

دو رکعت نماز به نیت توسل به امام موسی کاظم (ع) خوانده میشود، در هر رکعت بعد ازحمد دوازده مرتبه سوره توحید قرائت میشود. بعد از نماز صد مرتبه صلوات بفرستید و بعد به سجده بروید و دوازده مرتبه بگویید:

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِحَقَّ الْمَحْبُوسِ فی سِجْنِ هارُونَ اَنْ تَقْضِیَ حاجَتی

و سپس حاجات خود را از خداوند متعال درخواست نمایید.

برای این نماز در مفاتیح الجنان و سایر کتب شیعه، آثار و برکات فراوانی آورده شده است. ان شاالله حاجت روا باشید. ما را از دعای خودتان بی بهره نگذارید.