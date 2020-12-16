اعمال روز اول ماه جمادی الاول

به گزارش خبرنگار مهر، امروز روز اول ماه جمادیالاول است. در کتاب شریف مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی، برای روز نخست هر ماه قمری اعمالی به نقل از روایات ذکر شده است.
در کتاب مفاتیح الجنان آمده است: اعمال هر ماه نو، چند عمل است:
اول: خواندن دعاهای نقلشده در وقت دیدن هلال که بهترین آنها دعای «چهل و سوّم صحیفه کامله» است که همراه با «اعمال اول ماه رمضان» ذکر شد.
دوم: خواندن «هفت مرتبه» سوره «حمد» برای دفع درد چشم.
سوم: اندکی پنیر خوردن، چه روایت شده: هر که خود را به خوردن آن در اول هر ماه مقید کند، امید است در آن ماه حاجتش رد نشود.
چهارم: در شب اوّل دو رکعت نماز بجا آورد، در هر رکعت پس از سوره «حمد» سوره «اَنعام» را بخواند و از خداوند بخواهد او را از هر ترس و دردی ایمن گرداند و در آن ماه حادثهای را نبیند که ناپسند او باشد.
پنجم: در روز اوّل دو رکعت نماز بجا آورد، در رکعت اول پس از سوره «حمد» «سیمرتبه» سوره «توحید» و در رکعت دوم بعد از سوره «حمد» «سیمرتبه» سوره «قدر» بخواند و پس از نماز صدقه بدهد؛ چون چنین کند، سلامتیاش را در آن ماه از خدا خریده است.
از بعضی روایات استفاده میشود که پس از نماز چنین بخواند:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، ﴿وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلّا عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا، کُلٌّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ.﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، ﴿وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا کَاشِفَ لَهُ إِلّا هُوَ، وَ إِنْ یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ، یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ.﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، ﴿سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً﴾، ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلّا بِاللَّهِ﴾، ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ﴾، ﴿وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ﴾، ﴿لا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ، سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ﴾، ﴿رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ﴾، ﴿رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً، وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ﴾.
به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانیاش همیشگی است، «هیچ جنبندهای در زمین نیست، مگر اینکه روزی او بر خدا است و قرارگاه و امانگاهش را خدا میداند، همه اینها در کتابی روشن است». به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانیاش همیشگی است، «اگر خدا به تو زیانی رساند، جز او کسی برطرفکننده آن نیست و اگر خیری را برای تو بخواهد، فضل او را بازگردانندهای نیست، آن را به هرکس از بندگانش بخواهد میرساند و او آمرزنده و مهربان است». به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانیاش همیشگی است، «خدا به زودی پس از دشواری آسانی قرار میدهد»، «آنچه خدا خواست همان شود، نیرویی نیست مگر به خدا»، «خدا ما را بس است و نیکو کارگشایی است»، «کارم را به خدا وامیگذارم که خدا بینای به بندگان است»، «معبودی جز تو نیست، پاک و منزهی، من از ستمکاران بودم»، «پروردگارا من به آنچه از خیر برایم فرود آری نیازمندم»، «پروردگارا مرا تنها مگذار که تو بهترین وارثانی».
دعای سید بن طاووس در روز اول ماه جمادی الاول
در کتاب اقبال الاعمال سید بن طاووس برای آغاز ماه جمادی الاول دعایی ذکر شده است که فرازی از آن را میآوریم:
اللهمَّ اَنتَ اللهُ وَ اَنتَ الرَّحمانُ الرَّحیمُ، وَ انتَ المَلِکُ القُدوُسُ، وَ انتَ (اللهُ) السَّلامُ المُومنُ، وَ انتَ المُهَیمِنُ، و انتَ العَزیزُ و انتَ الجَبّارُ، و انتَ المُتَکَبِّر، و انتَ الخالِقُ، و انتَ البارِیءُ، و انتَ المُصَوِّرُ، و انتَ العَزیزُ الحَکیمُ، و انتَ الاَولُ و الآخِرُ، و الظّاهِرُ و الباطِنُ، لَکَ الاَسماءُ الحُسنی. اَسالُکَ یا رَبِّ بِحَقِّ هذِهِ الاَسماء، و بِحَقِّ اَسمائِکَ کُلِّها، اَن تُصَلّیَ عَلی مُحمدٍ و عَلی آلِ مُحمد، و آتِنا اللهُمََّ فِی الدُّنیا حَسَنَةً، وَ فِی الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَاختِم لَنا بِالسَّعادَةِ و الشَّهادَةِ فِی سَبِیلِکَ، و عَرِّفنا بَرَکَةَ شَهرِنا هذا و یُمنَهُ، وَارزُقنا خَیرَهُ، وَاصرِف عَنّا شَرَّهُ، وَ اجعَلنا فِیهِ مِنَ الفائِزِینَ، و قِنا بِرَحمَتِکَ عَذابَ النّار، یا اَرحَمَ الرّاحِمین، اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیر....
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