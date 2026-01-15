پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۵ دی ۱۴۰۴؛ احتمال وقوع باران وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: با تاثیر سامانه‌ای بارشی در آسمان گذر ابر و در برخی مناطق رگبار پراکنده باران گاه رعد و برق پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: بعدازظهر با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی بر روی خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان موجب مواج شدن دریا و اختلال و محدودیت در رفت و آمدهای دریایی بویژه در بنادر غربی می‌شود.

وی گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۲۰۰ سانتی متر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان به ویژه بنادر غربی در نظر گرفته شود و شناورهای سبک و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند.