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۲۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۵ دی ۱۴۰۴؛ احتمال وقوع باران وجود دارد

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۵ دی ۱۴۰۴؛ احتمال وقوع باران وجود دارد

بندرعباس- کارشناس هواشناسی هرمزگان گفت: ناپایداری جوی و دریایی امروز در هرمزگان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: با تاثیر سامانه‌ای بارشی در آسمان گذر ابر و در برخی مناطق رگبار پراکنده باران گاه رعد و برق پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: بعدازظهر با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی بر روی خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان موجب مواج شدن دریا و اختلال و محدودیت در رفت و آمدهای دریایی بویژه در بنادر غربی می‌شود.

وی گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۲۰۰ سانتی متر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان به ویژه بنادر غربی در نظر گرفته شود و شناورهای سبک و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند.

کد مطلب 6722110

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