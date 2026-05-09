  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۶

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز ناپایداری دریایی در مناطق دریایی هرمزگان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و برروی خلیج فارس و تنگه هرمز وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی و مواج شدن دریا پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: احتمال وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل، جزایر و برخی نقاط دور از ساحل بویژه مناطق غربی و مرکزی استان وجود دارد.

وی گفت: دریا بویژه در بعدازظهر و شب مواج و بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر به ویژه بنادر غربی استان صورت پذیرد.

حمزه نژاد گفت: از دریاروی با شناورهای سبک و رفت و آمد شناورهای تجاری به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

وی افزود: تداوم این شرایط جوی و دریایی تا اواخر وقت یکشنبه ۲۰ اردیبهشت پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: دما نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای دارد.

کد مطلب 6824145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها