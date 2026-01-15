هشدار عراقچی درباره هرگونه ماجراجویی جدید آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «وانگ یی»، وزیر امور خارجه چین، امروز پنجشنبه ۲۵ دی‌ماه در یک تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزرای امور خارجه ایران و چین با ابراز خرسندی از مناسبات و تبادلات همه‌جانبه دو کشور وفق موافقتنامه همکاری ۲۵ ساله، بر عزم و اراده رهبران دو کشور برای تحکیم و گسترش هرچه بیشتر روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح حوادث اخیر در ایران که متعاقب ورود عناصر تروریستی آموزش‌دیده به تجمعات مسالمت‌آمیز و به خشونت کشیده‌شدن اعتراضات صورت گرفت، بر تعهد جمهوری اسلامی ایران نسبت به صیانت از امنیت شهروندان خود در برابر تروریسم داعش‌گونه مورد حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا تاکید کرد. وی از موضع اصولی چین در محکوم‌کردن تروریسم و مداخلات خارجی در امور ایران تقدیر کرد.

وزیر امور خارجه همچنین سیاست‌های مداخله‌جویانه و مزورانه آمریکا در قبال ایران را محکوم کرد و نسبت به هرگونه ماجراجویی جدید که می‌تواند موجب بی‌ثباتی و آشوب در منطقه شود، هشدار داد.

عراقچی با اشاره به سوء استفاده آمریکا از ابزار اقتصاد و تعرفه‌های تجاری برای اعمال فشار علیه کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران و چین، اهمیت تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب برای تامین منافع ملل در حال توسعه را خاطرنشان کرد.

وزیر خارجه چین نیز ضمن تاکید بر اهمیت پایبندی همه کشورها به اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل تصریح کرد: جهان نباید به عصر نمایش زور عریان برگردد و قدرت‌ها باید رفتاری مسئولانه داشته باشند.

وانگ یی همچنین بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی ایران به‌عنوان قدرتی مهم در منطقه تاکید کرد و با اشاره به نقش برجسته ایران در حراست از صلح و امنیت منطقه افزود: چین به‌عنوان کشور دوست ایران، همواره از حاکمیت ملی و امنیت ایران حمایت کرده و در سازمان‌های بین‌المللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از مواضع مشروع و منطقی ایران دفاع خواهد کرد.