به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در جریان بازدید از یک کلانتری در سمنان اعلام کرد: فردی که در اغتشاشات اموال عمومی را تخریب می کرد توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.

وی با بیان اینکه ماموران کلانتری ۱۳ گلستان سمنان موفق به شناسایی و دستگیری این فرد در یک عملیات غافلگیرانه شدند، افزود: این فرد جوان عامل اصلی تخریب دوربین های شهری در شهر سمنان بود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه این فرد دچار اعتیار است، بیان کرد: این جوان در تحقیقات فنی ماموران به تخریب دوربین های شهری و نیز دوربین های اماکن خصوصی و دولتی اقرار کرد.

حسینی همچنین از دستگیری عامل هک و نفوذ به اطلاعات مهم و حیاتی یکی از شرکت های سمنان نیز خبر داد و گفت: این پرونده در دستور کار پلیس فتای استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پس بررسی دقیق دستگاه های مورد حمله هکری توسط کارشناسان و متخصصان این پلیس شناسایی و معلوم شد فرد هکر پیش‌تر به رمزها و سطح دسترسی‌های سامانه اشراف داشته و طی یک مرحله ۴۸۰ میلیون ریال وجه نقد برای رمزگشایی درخواست کرده بود، گفت: با اقدام به موقع ماموران پلیس فتا این فرد دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: هر دو این افراد برای سیدگی قضایی به پرونده شان به دادسرا ارجاع داده شدند.