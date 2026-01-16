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۲۶ دی ۱۴۰۴، ۸:۳۳

تخریب‌گر اموال عمومی و یک هکر در سمنان دستگیر شدند

تخریب‌گر اموال عمومی و یک هکر در سمنان دستگیر شدند

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری فردی که دوربین‌های شهری سمنان را تخریب می‌کرد و یک هکر نفوذی به اطلاعات شرکت‌های مستقر در سمنان، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در جریان بازدید از یک کلانتری در سمنان اعلام کرد: فردی که در اغتشاشات اموال عمومی را تخریب می کرد توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.

وی با بیان اینکه ماموران کلانتری ۱۳ گلستان سمنان موفق به شناسایی و دستگیری این فرد در یک عملیات غافلگیرانه شدند، افزود: این فرد جوان عامل اصلی تخریب دوربین های شهری در شهر سمنان بود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه این فرد دچار اعتیار است، بیان کرد: این جوان در تحقیقات فنی ماموران به تخریب دوربین های شهری و نیز دوربین های اماکن خصوصی و دولتی اقرار کرد.

حسینی همچنین از دستگیری عامل هک و نفوذ به اطلاعات مهم و حیاتی یکی از شرکت های سمنان نیز خبر داد و گفت: این پرونده در دستور کار پلیس فتای استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پس بررسی دقیق دستگاه های مورد حمله هکری توسط کارشناسان و متخصصان این پلیس شناسایی و معلوم شد فرد هکر پیش‌تر به رمزها و سطح دسترسی‌های سامانه اشراف داشته و طی یک مرحله ۴۸۰ میلیون ریال وجه نقد برای رمزگشایی درخواست کرده بود، گفت: با اقدام به موقع ماموران پلیس فتا این فرد دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: هر دو این افراد برای سیدگی قضایی به پرونده شان به دادسرا ارجاع داده شدند.

کد مطلب 6722615

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