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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۴

رونمایی از نخستین ترتیل با نغمات ایرانی قرآن کریم در قم

رونمایی از نخستین ترتیل با نغمات ایرانی قرآن کریم در قم

قم- همزمان با محکومیت شدید حوادث تروریستی و اقدامات اهانت‌آمیز علیه قرآن کریم، از نخستین ترتیل کامل قرآن کریم بر پایه نغمات ایرانی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حوادث تروریستی اخیر و هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در مساجد و حسینیه‌ها توسط آشوبگران و عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار محفل انس با قرآن کریم و سومین آئین تجلیل از قهرمانان قرآنی در مرکز امور قرآنی مؤسسه آل‌البیت (ع) برگزار شد.

در این مراسم استاندار، دبیر شورای‌عالی فرهنگی، مدیرکل ارشاد، اساتید و قاریان و حافظان قرآن کریم و حجت‌الاسلام جواد شهرستانی حضور داشتند.

این مراسم با تلاوت حامد علیزاده از مشهد، اسحاق عبداللهی از قم، محمدحسین عظیمی، یونس شاکری از تهران و گروه همخوانی بین‌المللی معراج همراه بود

گفتنی است در پایان از نخستین ترتیل کل قرآن کریم بر پایه نغمات ایرانی به همت محسن یاراحمدی رونمایی شد.

کد مطلب 6723685

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