رونمایی از نخستین ترتیل با نغمات ایرانی قرآن کریم در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حوادث تروریستی اخیر و هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در مساجد و حسینیه‌ها توسط آشوبگران و عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار محفل انس با قرآن کریم و سومین آئین تجلیل از قهرمانان قرآنی در مرکز امور قرآنی مؤسسه آل‌البیت (ع) برگزار شد.

در این مراسم استاندار، دبیر شورای‌عالی فرهنگی، مدیرکل ارشاد، اساتید و قاریان و حافظان قرآن کریم و حجت‌الاسلام جواد شهرستانی حضور داشتند.

این مراسم با تلاوت حامد علیزاده از مشهد، اسحاق عبداللهی از قم، محمدحسین عظیمی، یونس شاکری از تهران و گروه همخوانی بین‌المللی معراج همراه بود

گفتنی است در پایان از نخستین ترتیل کل قرآن کریم بر پایه نغمات ایرانی به همت محسن یاراحمدی رونمایی شد.