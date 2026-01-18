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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

محکومیت قاچاقچی لوازم الکتریکی در لرستان

محکومیت قاچاقچی لوازم الکتریکی در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه سه میلیارد و ۱۳۳ میلیون ریالی قاچاقچی لوازم الکتریکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان شاهی روز یکشنبه به رسانه‌ها گفت: پرونده قاچاق لوازم الکتریکی به ارزش ۲ میلیارد و ۸۳ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پلدختر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاها، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۳ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

شاهی گفت: شعبه همچنین برای خودرو حامل کالای قاچاق یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال ارزش به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت سه میلیارد و ۱۳۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: مأموران نیروی انتظامی شهرستان پلدختر از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6723765

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