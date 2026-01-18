به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که پیش از ظهر یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان و قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در سنندج برگزار شد، محمد امین حیدری به عنوان بازرس کل کردستان معرفی شد.

محمد امین حیدری بازرس کل کردستان در این مراسم گفت: توسعه هدف اصلی کردستان است و بی شکل توسعه عامل پیشگیری از فساد خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری و نظارت که اولویت اصلی مبارزه با فساد است، افزود: باید خود را باید متعهد به حفظ سرمایه‌ها و بیت‌المال بدانیم.

وی ضمن تقدیر از مدیران سابق سازمان بازرسی کردستان یادآور شد: اقدامات ارزشمندی در استان توسط سازمان بازرسی انجام شده است و امیدوارم بنده هم بتوانم در مسیر اهداف قدم بردارم.

عیسی هواسی بازرس کل قدیم کردستان صبح یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه بازرس کل کردستان با تبریک عید مبعث و معراج رسول اکرم (ص) به ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود استان پرداخت و اظهار کرد: نبود زیرساخت‌های مرزی و ترانزیتی از مشکلات و چالش‌های استان کردستان است و در برابر وجود معادن به عنوان یک ظرفیت موثر در استان، خام فروشی معادن از مشکلات دیگر استان محسوب می‌شد.

وی با اشاره به تلاش بازرسی استان برای همراهی با مدیران و مسئولان اذعان کرد: تلاش می‌شد تا از دستگیری و مچ‌گیری به کمک دستگاه‌ها بیاییم و در شوراها حضور داشتیم تا گزارش‌های آسیب‌شناسی تهیه و مورد استفاده مسئولان قرار گیرد.

هواسی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه شورای نظارتی برای حل مسائل از دیگر اقدامات سازمان بازرسی در استان برای کمک به دستگاه‌های اجرایی بود.

بازرس کل قدیم کردستان یادآور شد: همکاری و همپوشانی با مجموعه شورای قضایی در استان که در سال‌جاری منجر به پیگیری ۵۰ گزارش و به نتیجه رساندن آنها شد.

وی گفت: همدلی مطلوبی بین مدیران دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی استان وجود دارد و از ایده‌ها و نظرات مسئولان استانی و نمایندگان مجلس برای حل مسائل استان استفاده می‌شد.