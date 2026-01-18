  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

پیام تسلیت وزیر ارشاد برای آیت الله شیخ مجتبی بروجردی

پیام تسلیت وزیر ارشاد برای آیت الله شیخ مجتبی بروجردی

سیدعباس صالحی در پی درگذشت آیت الله شیخ مجتبی بروجردی پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله شیخ مجتبی بروجردی از علمای برجسته کشور و از شاگردان آیات عظام میلانی، بروجردی، گلپایگانی در سن ۹۲ سالگی روز ۲۳ دی ماه درگذشت.

بر همین اساس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیام تسلیت صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

درگذشت پدر گرامی‌تان حضرت آیت الله شیخ مجتبی بروجردی موجب تاثر و اندوه شد.

آن عالم فقید، که فرزند فقیه و عالم جلیل القدر آیت الله العظمی شیخ علی محمد بروجردی و تربیت یافته آن بیت رفیع بود، عمر پربرکت خویش را در راه فقاهت و تفسیر و گسترش معارف اهل بیت علیهم السلام گذاشت و شاگردان و آثار به جا مانده از ایشان میراث ماندگار آن زنده‌یاد خواهد بود.

اینجانب ارتحال ایشان را به جنابعالی و خواهر دانشورتان و دیگر اعضای خانواده معزز و بستگان مکرم ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منان، برای آن مرحوم علو درجات و برای تمامی بازماندگان صبر جمیل آرزومندم.

کد مطلب 6723882
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها