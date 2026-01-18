پیام تسلیت وزیر ارشاد برای آیت الله شیخ مجتبی بروجردی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله شیخ مجتبی بروجردی از علمای برجسته کشور و از شاگردان آیات عظام میلانی، بروجردی، گلپایگانی در سن ۹۲ سالگی روز ۲۳ دی ماه درگذشت.

بر همین اساس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیام تسلیت صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

درگذشت پدر گرامی‌تان حضرت آیت الله شیخ مجتبی بروجردی موجب تاثر و اندوه شد.

آن عالم فقید، که فرزند فقیه و عالم جلیل القدر آیت الله العظمی شیخ علی محمد بروجردی و تربیت یافته آن بیت رفیع بود، عمر پربرکت خویش را در راه فقاهت و تفسیر و گسترش معارف اهل بیت علیهم السلام گذاشت و شاگردان و آثار به جا مانده از ایشان میراث ماندگار آن زنده‌یاد خواهد بود.

اینجانب ارتحال ایشان را به جنابعالی و خواهر دانشورتان و دیگر اعضای خانواده معزز و بستگان مکرم ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منان، برای آن مرحوم علو درجات و برای تمامی بازماندگان صبر جمیل آرزومندم.