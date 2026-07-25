کتاب صوتی «نت نیمه تمام» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب صوتی «نت نیمه تمام» نوشته وحید اکبری با صدای بهمن وخشور توسط موسسه آوای چیروک تولید و منتشر شده است.

این کتاب صوتی که نسخه کاغذی آن توسط انتشارات قصه باران منتشر شده، در حجمی نه‌چندان بلند، چند روایت متفاوت را کنار هم قرار داده که در آن‌ها جنگ، مرگ، گناه، رؤیا، عشق، فقر، بیکاری، اعتیاد، خیانت و امید در هم تنیده شده‌اند. فضای داستان‌ها اغلب شهری است و از بیمارستان و مترو و شرکت اداری تا امامزاده و جاده و محله‌های قدیمی را دربرمی‌گیرد. در بسیاری از روایت‌ها، شخصیت‌ها در لحظه‌هایی مرزی و بحرانی قرار گرفته‌اند؛ جایی میان مرگ و زندگی، ایمان و تردید، ماندن و رفتن، فرار و اعتراف. در داستان‌های این کتاب، موسیقی، کاموا، آسانسور، پیکان گوجه‌ای، شماره‌ی فلزی کفش و حتی یک عروسک نیمه‌تمام بهانه‌ای شده‌اند برای رفتن به لایه‌های عمیق‌تری از ذهن و وجدان آدم‌ها. زبان اثر سرراست است، اما سراغ موقعیت‌هایی می‌رود که مرز واقعیت و کابوس را بارها جابه‌جا می‌کند و خواننده را در تعلیقی مداوم نگه می‌دارد.

نویسنده در این کتاب از عناصر تکرارشونده‌ای مثل صدا (موشک، آژیر، ویولن، ذکر، اذان، بوق، آژیر آمبولانس)، اشیا (کاموا، ویولن، شماره‌ی فلزی، پیکان، آسانسور) و فضاهای آشنا (امامزاده، بیمارستان، شرکت، مترو، محله) استفاده کرده است تا میان داستان‌ها پیوندی نامرئی بسازد. در بسیاری از روایت‌ها، شخصیت‌ها تجربه‌ای شبیه مرگ را از سر می‌گذرانند؛ در قبر، دره، آتش، آسانسور گیرکرده یا زیر بمباران. اما این تجربه‌ها فقط حادثه‌ی بیرونی نیستند، بلکه بهانه‌ای برای روبه‌روشدن با ترس‌ها، گناهان، حسادت‌ها و انتخاب‌های گذشته‌اند. مجموعه داستان نت نیمه‌ تمام با این چینش، داستان‌هایی را پیشِ روی خواننده می‌گذارد که هرچند مستقل‌اند، اما در مضمون، به‌نوعی ادامه و پژواک یکدیگر به‌ شمار می‌آیند.

مدیریت تولید کتاب صوتی «نت نیمه تمام» با تدوین و صداگذاری هستی صادقی، به‌عهده بهمن وخشور بوده و در ۲ ساعت و ۸ دقیقه با قیمت ۶۸ هزار تومان عرضه شده است.