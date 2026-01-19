کشف یک دستگاه لودر قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان، با انجام کار اطلاعاتی، از ورود یک دستگاه لودر قاچاق، به یکی از بنادر استان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با دستگاه قضائی با تشکیل تیمی مجرب به محل مورد نظر اعزام و پس از انجام بازرسی‌های دقیق در انبارهای این بندر، یک دستگاه لودر بدون مجوز و عدم اجرای تشریفات گمرکی شناسایی و کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در ادامه بیان کرد: پس از بررسی‌های فنی و استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی پیشرفته پلیس، مشخص شد که سال ساخت این لودر مستعمل ۲۰۰۵ می باشد که بدون مجوز قانونی و گمرکی وارد کشور شده و به عنوان کالای متروکه در انبار این بندر تجاری بصورت بلاتکلیف نگهداری شده است که برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان کالای قاچاق شناخته شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه ارزش این وسیله نقلیه را بر اساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی، ۳۰۰ میلیارد برآورد شده است تصریح کرد: در پی این کشف، پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارسال شد.