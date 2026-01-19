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۲۹ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

کشف یک دستگاه لودر قاچاق در هرمزگان

کشف یک دستگاه لودر قاچاق در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف یک دستگاه لودر قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان، با انجام کار اطلاعاتی، از ورود یک دستگاه لودر قاچاق، به یکی از بنادر استان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با دستگاه قضائی با تشکیل تیمی مجرب به محل مورد نظر اعزام و پس از انجام بازرسی‌های دقیق در انبارهای این بندر، یک دستگاه لودر بدون مجوز و عدم اجرای تشریفات گمرکی شناسایی و کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در ادامه بیان کرد: پس از بررسی‌های فنی و استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی پیشرفته پلیس، مشخص شد که سال ساخت این لودر مستعمل ۲۰۰۵ می باشد که بدون مجوز قانونی و گمرکی وارد کشور شده و به عنوان کالای متروکه در انبار این بندر تجاری بصورت بلاتکلیف نگهداری شده است که برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان کالای قاچاق شناخته شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه ارزش این وسیله نقلیه را بر اساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی، ۳۰۰ میلیارد برآورد شده است تصریح کرد: در پی این کشف، پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارسال شد.

کد مطلب 6724993

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