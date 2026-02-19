به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعیکیا در تشریح این خبر گفت: در راستای تداوم اجرای طرحهای هدفمند مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق از ورود یک دستگاه ماشینآلات سنگین قاچاق به یکی از بنادر استان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با دستگاه قضایی و اعزام تیمی تخصصی به محل، در جریان بازرسی دقیق از انبارهای بندر، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه دامپتراک فاقد مدارک معتبر گمرکی و مجوزهای قانونی شدند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: نتایج بررسیهای فنی و استعلامهای انجامشده در سامانههای هوشمند پلیس نشان داد دامپتراک مذکور به وزن ۴۰ تن در سال ۱۴۰۲ بدون طی تشریفات قانونی و از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و بهصورت بلاتکلیف در انبار یکی از بنادر تجاری استان نگهداری شده است.
این مقام ارشد انتظامی استان، ارزش ریالی این ماشینآلات قاچاق را بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی ۱۸۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در همین رابطه پرونده قضایی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان بر عزم جدی پلیس در مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.
نظر شما