۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

توقیف دامپ‌تراک ۴۰ تنی قاچاق در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و توقیف یک دستگاه دامپ‌تراک قاچاق به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی‌کیا در تشریح این خبر گفت: در راستای تداوم اجرای طرح‌های هدفمند مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق از ورود یک دستگاه ماشین‌آلات سنگین قاچاق به یکی از بنادر استان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با دستگاه قضایی و اعزام تیمی تخصصی به محل، در جریان بازرسی دقیق از انبارهای بندر، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه دامپ‌تراک فاقد مدارک معتبر گمرکی و مجوزهای قانونی شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: نتایج بررسی‌های فنی و استعلام‌های انجام‌شده در سامانه‌های هوشمند پلیس نشان داد دامپ‌تراک مذکور به وزن ۴۰ تن در سال ۱۴۰۲ بدون طی تشریفات قانونی و از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و به‌صورت بلاتکلیف در انبار یکی از بنادر تجاری استان نگهداری شده است.

این مقام ارشد انتظامی استان، ارزش ریالی این ماشین‌آلات قاچاق را بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی ۱۸۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در همین رابطه پرونده قضایی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان بر عزم جدی پلیس در مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.

کد خبر 6753523

    • مختارپور IR ۰۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      ماشاالله خدا قوت
    • FR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      اگه هزینه های گمرکی عادلانه باشه قاچاق هم صورت نمیگیره قانون شفاف نیست چرا در کشورهای دیگر قاچاق صورت نمیگیره اما در کشور خودمان انرژی دستگاههای مختلف دولتی صرف قاچاق کالا میشه واین معضل روز بروز وسیعتر میشه وباعث استهلاک نیروها میشه

