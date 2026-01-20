محکومیت ۱۸ میلیاردی قاچاقچیان سوخت در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن پور گفت: پرونده هفت هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش سه میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز بندرلنگه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف ردیف اول را به پرداخت هفت میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد.

حسن پورگفت: شعبه همچنین برای بهای مال از دست رفته سه میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال معادل ارزش ریالی سوخت قاچاق به جریمه متخلف ردیف اول اضافه و در مجموع به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه همچنین متخلف ردیف دوم را برای معاونت در قاچاق سوخت و با احتساب مبلغ یک میلیارد ریال بابت تغییر وضعیت در مخزن شناور به پرداخت هشت میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.شعبه متخلفان این پرونده را در مجموع به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۹۶۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسن پور گفت: ماموران پایگاه دریابانی کیش این میزان سوخت را در بررسی از یک فروند شناور کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.