ارائه خدمت درمانی به ۱۳۰۰ نفر از مردم منطقه «چم پلک» چگنی

سردار نعمت‌الله باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی بیمارستان صحرایی در منطقه محروم «چم پلک» شهرستان چگنی باهمت بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار داشت: این بیمارستان صحرایی با حضور بیش از ۱۲ متخصص به مدت ۴۸ ساعت راه‌اندازی شده است.

وی عنوان کرد: این بیمارستان صحرایی با همه امکانات و تجهیزات لازم در این منطقه محروم برپا شده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به ارائه خدمت این بیمارستان صحرایی به بیش از هزار و ۳۰۰ نفر از مردم منطقه، افزود: این همدلی بین بسیج جامعه پزشکی لرستان و همچنین دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند یک الگو برای خدمت به مردم از سوی همه مسئولان باشد.