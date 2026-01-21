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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

ارائه خدمت درمانی به ۱۳۰۰ نفر از مردم منطقه «چم پلک» چگنی

ارائه خدمت درمانی به ۱۳۰۰ نفر از مردم منطقه «چم پلک» چگنی

خرم‌آباد- فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان از ارائه خدمت درمانی و بهداشتی به هزار و ۳۰۰ نفر از مردم منطقه محروم «چم پلک» شهرستان چگنی خبر داد.

سردار نعمت‌الله باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی بیمارستان صحرایی در منطقه محروم «چم پلک» شهرستان چگنی باهمت بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار داشت: این بیمارستان صحرایی با حضور بیش از ۱۲ متخصص به مدت ۴۸ ساعت راه‌اندازی شده است.

وی عنوان کرد: این بیمارستان صحرایی با همه امکانات و تجهیزات لازم در این منطقه محروم برپا شده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به ارائه خدمت این بیمارستان صحرایی به بیش از هزار و ۳۰۰ نفر از مردم منطقه، افزود: این همدلی بین بسیج جامعه پزشکی لرستان و همچنین دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند یک الگو برای خدمت به مردم از سوی همه مسئولان باشد.

کد مطلب 6726869

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