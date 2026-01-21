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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

نتانیاهو: عضو شورای صلح غزه می‌شوم!

نتانیاهو: عضو شورای صلح غزه می‌شوم!

در حالی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی خود عامل ویرانی نوار غزه و نسل کشی ساکنان آن است اعلام کرد که به شورای به اصطلاح صلح غزه می پیوندد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه اعلام کرد که پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پیوستن به شورای به اصطلاح صلح نوار غزه را می پذیرد.

این در حالی است که نتانیاهو عامل به راه انداختن جنگ در نوار غزه، ویرانی کامل این منطقه و نسل کشی گسترده ساکنان آن است.

لازم به ذکر است که ترامپ پیش از این از مقامات ۶۰ کشور جهان خواسته بود به شورای مذکور بپیوندند اما شک و تردیدهای فراوانی در خصوص ماهیت این شورا و مأموریت آن وجود دارد و هنوز پاسخ روشنی از سوی اکثر این کشورها ارائه نشده است.

کد مطلب 6727055

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    نظرات

    • ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      4 9
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      وقتی دروغ رو فریاد میزنند و یه عده احمق، باورشون میکنن!
    • a ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      4 9
      پاسخ
      یک فیلم کمدی با پایان درام
    • پری ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      5 10
      پاسخ
      قربون خدا برم این همه زن وکودک بیگناه بکشی این همه نظامی دانشمندنخبه ترورکنی بعد ادعای صلح هم بکنی دنیا وارونه شده بعدجالبیش اینه یه عده تهی مغزهم طرفدارت بشن بردوتادونم تاقیامت لعنت

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