به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه اعلام کرد که پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پیوستن به شورای به اصطلاح صلح نوار غزه را می پذیرد.

این در حالی است که نتانیاهو عامل به راه انداختن جنگ در نوار غزه، ویرانی کامل این منطقه و نسل کشی گسترده ساکنان آن است.

لازم به ذکر است که ترامپ پیش از این از مقامات ۶۰ کشور جهان خواسته بود به شورای مذکور بپیوندند اما شک و تردیدهای فراوانی در خصوص ماهیت این شورا و مأموریت آن وجود دارد و هنوز پاسخ روشنی از سوی اکثر این کشورها ارائه نشده است.