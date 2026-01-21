مهر و موم سردخانه نگهداری مواد خام دامی در یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم توکل گفت: در راستای نظارت بهداشتی بر مراکز تولید ، نگهداری و عرضه مواد خام دامی گشت مشترک دامپزشکی شهرستان بویراحمد و پلیس در بازرسی از یکی از سردخانه های نگهداری مواد خام دامی با ممانعت مدیر این سردخانه مواجه شدند.

وی افزود:این سردخانه به دلیل همکاری نکردن و گزارشات متعدد از تخلفات بهداشتی ، با دستور قضایی مهر و موم شد.

رئیس اداره دامپزشکی بویراحمد تاکید کرد: دامپزشکی به عنوان متولی امرارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه در بحث فرآورده های خام دامی است و در این مسیر همه تلاش خود را در برای تحقق بهداشت عمومی و امنیت غذایی به کار می گیرد.