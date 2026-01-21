بیات: امیدواریم دیگر ناپایداری اینترنت را نداشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیات سرپرست مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در نشست با فعالان حوزه دیجیتال در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری، اظهار کرد: دولت چهاردهم به دنبال احیای ارتباط نهادمند سازمان های مدنی با خود است. تشکل ها و نمایندگی بخش های مختلف در واقع نمایندگی های معتبری از سوی مردم و برای مردم هستند.

وی با اشاره به مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، افزود : این مرکز مطالبات مردم را دریافت می کند و به دنبال اینجا بستری است برای انعکاس جامعه مدنی در کنار همه کارهایی که از قبل داشته است.

بیات تاکید کرد: ما اینجا در ستاد صفر و هسته دولت امیدواریم بستری برای انعکاس صدای شما به دولت باشیم و قرار نیست در این جلسه مسئله ای حل شود و شروع داستان هم نیست اما همه تلاش داریم مطالبات شما را گوش کرده و به اطلاع دولت برسانیم. در عین حال که امیدواریم دیگر ناپایداری اینترنت را نداشته باشیم.

سرپرست مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در ادامه عنوان کرد: سازمان های جامعه مدنی یعنی اصناف و انجمن ها به تعبیری نمایندگی کننده قشری از جامعه هستند و فعالین آن حوزه به حساب آمده و نمایندگی کننده ای معتبر، برای مسائل جامعه هستند.

وی ادامه داد: امروز در فعالیت جدید مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری دومین سلسله گفتگو را با اصناف خواهیم داشت. شروع برنامه ریزی این گفتگو به مسئله ای هست که صنف فعالین حوزه دیجیتال با آن درگیر است .در گذشته این حوزه مشکلات خود را با رئیس جمهور در میان گذاشته و حتی نشست هایی با ایشان برگزار کرده بود . ما نیز امیدواریم بستری برای انعکاس مشکلات و صدای این بخش به دولت باشیم و امیدواریم زودتر در مسیر حل مسئله قرار بگیریم.

بیات گفت: دولت بخوبی می داند با چه موضوعی روبرو است اما به هر صورت شرایط خاصی در کشور بوجود آمده و باید همه با هم و همه بخش های دولت تلاش کنند و مطالبات شما مورد توجه واقع شود . در عین حال مسولیت اینترنت با دولت به عنوان سیاستگذار و تامین کننده خیر عمومی با دولت است.

شایان ذکر است، مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در سلسله نشست های گفتگو با جامعه مدنی ، گفتگوی دوم را با تشکل های حوزه فضای مجازی و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور برگزار کرد.

این نشست با حضور نظام صنفی رایانه ای کشور، اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی ، انجمن فین تک، کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ، کمیسیون بلاک چین سازمان نصر کشور، انجمن تجارت الکترونیک تهران، انجمن بلاک چین ایران،شورای عالی امنیت ملی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شورای عالی فضای مجازی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد.