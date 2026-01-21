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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

بیات: امیدواریم دیگر ناپایداری اینترنت را نداشته باشیم

بیات: امیدواریم دیگر ناپایداری اینترنت را نداشته باشیم

سرپرست مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری گفت: تلاش داریم مطالبات شما را گوش کرده و به اطلاع دولت برسانیم و امیدواریم دیگر ناپایداری اینترنت را نداشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیات سرپرست مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در نشست با فعالان حوزه دیجیتال در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری، اظهار کرد: دولت چهاردهم به دنبال احیای ارتباط نهادمند سازمان های مدنی با خود است. تشکل ها و نمایندگی بخش های مختلف در واقع نمایندگی های معتبری از سوی مردم و برای مردم هستند.

وی با اشاره به مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، افزود : این مرکز مطالبات مردم را دریافت می کند و به دنبال اینجا بستری است برای انعکاس جامعه مدنی در کنار همه کارهایی که از قبل داشته است.

بیات تاکید کرد: ما اینجا در ستاد صفر و هسته دولت امیدواریم بستری برای انعکاس صدای شما به دولت باشیم و قرار نیست در این جلسه مسئله ای حل شود و شروع داستان هم نیست اما همه تلاش داریم مطالبات شما را گوش کرده و به اطلاع دولت برسانیم. در عین حال که امیدواریم دیگر ناپایداری اینترنت را نداشته باشیم.

سرپرست مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در ادامه عنوان کرد: سازمان های جامعه مدنی یعنی اصناف و انجمن ها به تعبیری نمایندگی کننده قشری از جامعه هستند و فعالین آن حوزه به حساب آمده و نمایندگی کننده ای معتبر، برای مسائل جامعه هستند.

وی ادامه داد: امروز در فعالیت جدید مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری دومین سلسله گفتگو را با اصناف خواهیم داشت. شروع برنامه ریزی این گفتگو به مسئله ای هست که صنف فعالین حوزه دیجیتال با آن درگیر است .در گذشته این حوزه مشکلات خود را با رئیس جمهور در میان گذاشته  و حتی نشست هایی با ایشان برگزار کرده بود . ما نیز امیدواریم بستری برای انعکاس مشکلات و صدای این بخش به دولت باشیم  و امیدواریم زودتر در مسیر حل مسئله قرار بگیریم.

بیات گفت: دولت بخوبی می داند با چه موضوعی روبرو است اما به هر صورت شرایط خاصی در کشور بوجود آمده و باید همه با هم و همه بخش های دولت تلاش کنند و  مطالبات شما مورد توجه واقع شود . در عین حال مسولیت اینترنت با دولت به عنوان سیاستگذار و تامین کننده  خیر عمومی با دولت است.

شایان ذکر است، مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در سلسله نشست های گفتگو با جامعه مدنی ، گفتگوی دوم را با تشکل های حوزه فضای مجازی و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور برگزار کرد.

این نشست با حضور نظام صنفی رایانه ای کشور، اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی ، انجمن فین تک، کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ، کمیسیون بلاک چین سازمان نصر کشور، انجمن تجارت الکترونیک تهران، انجمن بلاک چین ایران،شورای عالی امنیت ملی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شورای عالی فضای مجازی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد.

کد مطلب 6727409
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • مادر یه کودک نیاز ویژه ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      166 4
      پاسخ
      ما هم امیدوارم نت زودتر پایدار شود و همه به کارهایشان برسد
    • Mehdi ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      202 1
      پاسخ
      خواهشا وصل کنید اینترنت رو . بخدا فقط منبع درامدم از اینترنت هستش . لطفا صدای ما رو هم‌گوش کنید .
    • کاربر ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      177 3
      پاسخ
      امیدواریم اینترنت رو زود وصل کنید چون کارامون عقب افتادهو شما هم هی عقب میندازین
    • A ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      159 2
      پاسخ
      توروخدا اینترنت و وصل کنید بخدا داریم افسردگی میگیریم ماهایی که نه ماهواره داریم نه سرگرمی تنها دلخوشی همون اینترنت بود ، همه اطرافیان بخاطر قطعی اینترنت دارن به سمت ماهواره کشیده میشن ، اینکارو نکنین ، ماها چه گناهی کردیم آخه
    • ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      178 3
      پاسخ
      به کسب و کار خیلیا لطمه خورده زودتر وصل کنید دیگه😡
    • ه ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      128 2
      پاسخ
      وصل کنید لطفا
    • سمیرا ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      163 2
      پاسخ
      مردم حرف نمیخواهند عمل میخواهند!!!!
    • آوا ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      180 2
      پاسخ
      مسئولین که به فکر خیر عمومی هستند الان بعد 14 روز کامل قطعی نت خیر عمومی در وصل شدن نته مردم زندگیشون مختل شده هر کسی امروزه حداقل چند ساعتی با نت سروکار داشت بعد آروم شدن وضعیت کشور وقشته امروز و فردا کردن رو تموم کنید و نت رو وصل کنید اگه به فکر امنیت هستند باید به چیزهای دیگه هم توجه کرد با قطعی نت و مختل کردن زندگی مردم لزوما امنیت برقرار نمیشه
    • مادر یه کودک نیاز ویژه ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      171 1
      پاسخ
      فقط لطفا زودتر نت را وصل کنید به خدا ما خانواده های نیاز ویژه خیلی مظلومیم حتی الان نظر قبلی من نمی دونم به مذاق کی خوش نیامده که منفی داده ایا اگه خودش هم کودک اتیسم داشت باز نظر منفی میداد ما ها واقعا نیاز داریم به گردش اطلاعات
    • ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      250 1
      پاسخ
      مردمی که برای گرفتن حق طبیعی خودشون باید به شما التماس کنن واقعا جای تاسف داره
    • ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      190 3
      پاسخ
      این نت بین الملل را وصل کنید. مردم گرفتار هستند. همینجوری مردم بعلت فشار زندگی عصبی و پرخاشگر شده بودند و هر لحظه ممکن بود به خودشون آسیب بزنند. الان با این شرایط میخواهید چه جو مناسبی را برای مردم ایجاد کنید. خودتان هم خوب میدانید کلی کار علمی و کسب و کار به این نت متصل است. چهارده روز زمان کمی نیست!
    • امیر ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      156 0
      پاسخ
      فقط امیدواری میکنید قول داده اید که تا آخر هفته اینترنت وصل شه ولی آخر هفته رسیده تعطیل کردید همه جارو خبری هم از اینترنت نیست
    • شهرزاد ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      33 2
      پاسخ
      لطفا اینترنت رو وصل کنید اخه گناه ما چیه که یک ماه دیگه میلیون ها چک دارم باید کار کتم تا پولشو در بیارم باید هر روز التماس خدا رو کنم

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