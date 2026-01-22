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۲ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۵۷

نجات معجزه آسای راننده نیسان در گردنه امین الله

نجات معجزه آسای راننده نیسان در گردنه امین الله

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از نجات معجزه آسای راننده نیسان در گردنه امین الله با تلاش امدادگران هلال احمر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ ابوالفضل محبان مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: در بامداد امروز ۲ بهمن ماه تیم های عملیاتی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در حال امدادرسانی به مسافرین گرفتار در برف و کولاک محور بجنورد به آشخانه_ گردنه امین الله راننده نیسان با کاهش سطح هوشیاری را نجات دادند.

وی ادامه داد: راننده نیسان به دلیل برف و کولاک و مسدود بودن محور در خودرو با روشن کردن اجاق خوراک پز مسافرتی دچار مسمومیت با گاز منوکسید و کاهش سطح هوشیاری شدید شده بود که با اقدام به موقع تیم های عملیاتی و با انجام اقدامات اولیه امدادونجات خوشبختانه نجات یافت.

محبان گفت: این حادثه در ساعت ۴:۳۰ بامداد آغاز و با تحویل مصدوم به بیمارستان امام حسن مجتبی ع شهر بجنورد با موفقیت به پایان رسید.

کد مطلب 6728046
زهرا ناری

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