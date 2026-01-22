افزایش ۲۷ درصدی مصرف گاز در استان قم همزمان با موج سرما

به گزارش خبرنگار مهر، علی گودرزی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: میزان مصرف گاز طبیعی در استان قم طی روز گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش قابل توجهی همراه بوده و رشدی ۲۷ درصدی را ثبت کرده است.
وی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر کشور افزود: کاهش محسوس دما و تداوم برودت هوا در اغلب استانها موجب افزایش مصرف گاز طبیعی شده، اما در استان قم این رشد مصرف بهصورت جهشی و فراتر از روند معمول مشاهده میشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم با بیان اینکه تأمین پایدار گاز در بخش خانگی و تجاری از اولویتهای اصلی این شرکت است، گفت: بهمنظور حفظ پایداری شبکه گازرسانی، در مقاطعی محدودیتهایی برای مصرف گاز در بخش صنایع اعمال شده تا گاز مورد نیاز مشترکان خانگی بدون وقفه تأمین شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که طی ماههای آذر و دیماه سال جاری، هیچگونه محدودیتی برای واحدهای صنعتی استان در نظر گرفته نشد و اعمال این تصمیم صرفاً در شرایط افزایش ناگهانی مصرف و برای مدیریت شبکه صورت گرفته است.
گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح تعرفههای گاز طبیعی اشاره کرد و افزود: بازنگری در تعرفهها با هدف اصلاح الگوی مصرف و ترغیب مشترکان، بهویژه مشترکان پرمصرف و بسیار پرمصرف، برای استفاده بهینه از گاز طبیعی انجام شده است.
وی با تشریح نتایج اجرای این سیاست گفت: بر اساس بررسی قبوض صادرشده در استان قم، بیش از ۸۳ درصد از قبوض گاز کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بوده که این موضوع نشاندهنده تأثیرگذاری اصلاح تعرفهها و همراهی بخش قابل توجهی از مشترکان با الگوی مصرف بهینه است.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم با قدردانی از همکاری شهروندان، از مردم استان درخواست کرد: با توجه به تداوم سرمای هوا و افزایش مصرف، صرفهجویی در استفاده از گاز طبیعی را بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی جدی بگیرند تا امکان تأمین پایدار انرژی برای همه مشترکان فراهم شود.
گودرزی اظهار کرد: در پی کاهش محسوس دما و افزایش مصرف گاز طبیعی در کشور، برای جلوگیری از افت فشار شبکه و حفظ پایداری گازرسانی در بخش خانگی، محدودیتهایی برای برخی مراکز عمومی و صنایع پرمصرف در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این تصمیم بر اساس سیاستهای کلان و هماهنگیهای صورتگرفته در سطح ملی و توسط دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اتخاذ شده و بههیچوجه مختص استان قم نیست، بلکه هماکنون در سراسر کشور در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به مصرف بالای گاز در مجموعههای آبی گفت: استخرها به دلیل میزان بالای مصرف گاز طبیعی، در زمره اماکنی قرار دارند که مطابق تصمیمات ملی، گازرسانی به آنها بهصورت موقت محدود شده است تا از بروز اختلال در شبکه خانگی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اعمال این محدودیت به معنای تعطیلی استخرها نیست و این مجموعهها میتوانند با استفاده از سوخت دوم و مایع، فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهند.
گودرزی با بیان اینکه این موضوع از سالهای گذشته به بهرهبرداران استخرها اطلاعرسانی شده است، افزود: از سال ۱۴۰۱ و پس از هماهنگی با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، طی برگزاری جلسات متعدد و ارسال مکاتبات رسمی به ادارهکل ورزش و جوانان استان و همچنین مالکان استخرها، بر لزوم ایجاد زیرساختهای استفاده از سوخت جایگزین در فصل سرد سال تأکید شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به ناترازی گاز طبیعی در ایام سرد، دوگانهسوز کردن سیستمهای گرمایشی استخرها یک ضرورت اجتنابناپذیر است و بخشی از مجموعههای آبی استان قم در این مسیر اقدامات لازم را انجام دادهاند.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم گفت: در حال حاضر ۱۰ استخر در سطح استان قم زیرساختهای لازم برای استفاده از سوخت مایع را فراهم کردهاند و هماکنون بدون مشکل در حال فعالیت هستند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: سایر استخرهای استان نیز در اسرع وقت نسبت به ایجاد این زیرساختها اقدام کنند تا ضمن تداوم فعالیت خود، پایداری شبکه گازرسانی بهویژه در بخش خانگی حفظ شود.
قم- مدیرعامل شرکت گاز استان قم گفت: مصرف گاز طبیعی در قم طی روز گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۲۷ درصدی را ثبت کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی گودرزی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: میزان مصرف گاز طبیعی در استان قم طی روز گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش قابل توجهی همراه بوده و رشدی ۲۷ درصدی را ثبت کرده است.
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