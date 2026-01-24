تردد عادی و روان در اکثر معابر شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های حال حاضر شهر تهران گفت:

مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از پل ستاری تا بزرگراه یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا یادگار امام (ره)، بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از ستاری تا بلوار فرحزادی و خیابان آزادی از استادمعین تا تقاطع بهبودی، بار ترافیک عادی و روان است.

سرهنگ شریفی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا پل شریعتی، بزرگراه صدر از قیطریه تا خیابان شریعتی و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بار ترافیکی عادی و روان را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بعد از پل ستارخان، بزرگراه نواب صفوی از پل شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید سلیمانی تا بزرگراه شهید بابایی، بزرگراه سعیدی از یافت آباد تا میدان فتح و بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا شهرک قصر فیروزه، همچنان شاهد بار ترافیک عادی و روان هستیم .

سرهنگ شریفی در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از سرعت غیر مجاز و سبقت نابجا در معابر لغزنده تهران خودداری کنید لطفا با سرعت مطمئنه و آهسته برانید.