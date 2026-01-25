به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل گوزلی کوهنورد ایرانی در مسیر بازگشت از قله ماکالو مفقود شد و بعد از دو هفته هیچ خبر و اثری از او یافت نشده است. همین مسئله امید به یافتن او را به پایان رسانده است.

حمید مساعدیان مسئول کمیته امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مفقود شدن ابوالفضل گوزلی در قله ماکالو ۲۵ دی اتفاق افتاد، گفت: به طور معمول اگر حداکثر تا ۴۸ ساعت اثری از کوهنورد مفقود شده یافت نشود، در واقع دیگر نمی توان هیچ امیدی به نتیجه گیری از جستجو داشت. بر همین اساس و باتوجه به اقدامات بی نتیجه از جستجو برای یافتن ابوالفضل گوزلی، عملا پرونده این کوهنورد بسته شده است.

وی در تشریح ماجرا و آنچه منجر به مفقود شدن ابوالفضل گوزلی شد، تصریح کرد: یکی از شرپاها که گویا از نپال بوده در حین بازگشت سقوط می کند. برخی دیگر از شرپاها برای کمک به او می روند. ابوالفضل گوزلی اما آنها را همراهی نمی کند و اقدام به ادامه مسیر به سمت پائین می کند. افرادی که برای کمک به فرد سقوط کرده رفته بودند، در بازگشت اما اثری از کوهنورد کشورمان نمی بینند. آنها ابتدا این غیبت را در کمپ ۴ حس می کنند و به امید یافتن او به کمپ ۳ و بعد ۲ می روند. وقتی گوزلی را در این دو کمپ هم نمی بینند این اطمینان حاصل می شود که او مفقود شده است.

مسئول کمیته امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی خاطرنشان کرد: باتوجه به گزارش های دریافتی، ابوالفضل گوزلی در حد فاصل کمپ ۴ و ۳ مفقود شده است.

وی ادامه داد: شرکتی که کوهنوردان را برای صعود همراهی می کند، موظف است در حین حادثه، در منطقه مستقر باشد و با اعزام تیم امداد، جستجو و اقدامات لازم را برای یافتن مفقود یا مفقودان انجام دهد. این شرکت برای پیدا کردن خبر و اثری از ابوالفضل گوزلی، ۲ بار اقدام به اعزام تیم امداد و نجات کرد اما هیچ اثری از او پیدا نکرد.

مساعدیان تصریح کرد: تیم های امداد و نجات اعزامی منطقه را به طور کامل ترک کرده اند چون با توجه به بازه زمانی که گذشته است، عملا امیدی به پیدا کردن ابوالفضل گوزلی نیست. بنابراین پرونده این کوهنورد کشورمان بدون یافتن اثری از او بسته شده است.

مسئول کمیته امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با بیان اینکه ابوالفضل گوزلی در زمانی نامناسب اقدام به صعود کرد، گفت: قله ماکالو در میان قله های ۸ هزار متری، سومین قله خطرناک برای صعود به حساب می آید. او پیش از این صعود تابستانه به این قله داشت. صعود دومش خارج از فصل بود، کلا صعود زمستانه به این قله نرمال نیست چراکه خطراتش خیلی بیشتر است.

وی تاکید کرد: با همه اینها ابوالفضل گوزلی اقدام به صعود زمستانه به قله ماکالو کرد. این صعود به صورت شخصی انجام شد اما فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در جریان اقدام وی بود و بر همین اساس پیگیر یافتن اثری از او شد که به نتیجه نرسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ارتفاع قله ماکالو که ابوالفضل گوزلی در حین بازگشت از آن مفقود شد، ۸۴۶۳ متر است. این قله در ۱۹ کیلومتری جنوب شرقی اورست و در مرز نپال و تبت قرار دارد.

قله ماکالو که از آن به عنوان یکی از سخت ترین کوه ها برای صعود یاد می شود به هیولای سیاه معروف است.