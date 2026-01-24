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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

ورودی جدید ایستگاه مترو امام حسین (ع) بزودی افتتاح می‌شود

ورودی جدید ایستگاه مترو امام حسین (ع) بزودی افتتاح می‌شود

ایستگاه مترو امام حسین (ع) که یک ایستگاه تبادلی بین خطوط ۲ و ۶ محسوب می‌شود، بزودی صاحب ورودی جدید خواهد شد؛ این ورودی، سومین ورودی ایستگاه مذکور به شمار می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) ایستگاه مترو امام حسین (ع) در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۸ به ترتیب با راه اندازی ورودی های خط ۲ و خط ۶ در اختیار شهروندان قرار گرفت و حالا ورودی جنوبی ایستگاه در تقاطع خیابان انقلاب اسلامی و خیابان مدنی جنوبی، آماده بهره برداری شده است.

مهندس عباس فتحعلی پور مجری خط ۶ مترو تهران در این خصوص می گوید: ورودی جنوبی ایستگاه امام حسین (ع) با ۲۶ درصد پیشرفت عملیات اجرایی تا قبل از شروع دوره کنونی مدیریت شهری تحویل گرفته شد و امروز با ۹۰ درصد پیشرفت عملیات ساختمانی و تجهیزاتی، با ۲ دستگاه پله برقی افتتاح می شود.

بهره برداری از این ورودی نه تنها رفت و آمد مسافران خط ۶ به ایستگاه امام حسین (ع) را تسهیل می کند بلکه از تردد روسطحی در معابر اطراف آن خواهد کاست.

برای آماده سازی ورودی جنوبی ایستگاه مترو امام حسین (ع) عملیات عمرانی مختلفی از جمله ۲۷۰۰ مترمکعب خاکبرداری، ۷۵ تن آرماتوربندی و ۱۲۰۰ مترمربع سنگ کاری صورت پذیرفته است. این ایستگاه در مرز مناطق ۷ و ۱۲ واقع شده است.

کد مطلب 6729970

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