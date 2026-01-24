۷ کشته و صدها مفقود در پی رانش زمین و سیل ناگهانی در جاوه غربی اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، در پی رانش زمین همراه با سیل ناگهانی در اوایل روز شنبه در منطقه سیساروا در غرب باندونگ، استان جاوه غربی اندونزی، حداقل ۷ نفر کشته شدند.

گمان می‌رود صدها نفر از ساکنان همچنان مفقود باشند. این فاجعه حدود ساعت ۳:۰۰ بامداد به وقت محلی رخ داد.

ساکنان گزارش دادند که قبل از اینکه خاک و گل از روستای پاسیرکونینگ به سمت روستای پاسیر کودا حرکت کند، صدای غرش بلندی شنیده‌اند.

گزارش شده است که ده‌ها خانه در زیر آوار و گل رانش زمین مدفون شده‌اند و خسارات شدیدی به مناطق مسکونی نزدیک محل آسیب دیده وارد شده است.

بر اساس داده‌های اولیه پلیس، تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به وقت محلی روز شنبه، ۷ جسد پیدا شده است در حالی که گمان می‌رود صدها نفر دیگر از ساکنان هنوز گرفتار یا مفقود هستند.

با این حال، عملیات نجات به دلیل صعب‌العبور بودن زمین، ضخامت زیاد مواد رانش زمین و احتمال بارندگی بیشتر با مشکل مواجه شده است.

مقامات محلی از ساکنان نزدیک منطقه آسیب‌دیده خواسته‌اند که هوشیار باشند و از مناطق مستعد رانش زمین دوری کنند و به دلیل خطر وقوع بلایای ثانویه به دلیل شرایط ناپایدار خاک، از این مناطق دور بمانند.