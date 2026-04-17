۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

دستگیری اراذل و اوباش سطح یک در آرادان؛ متهم در مخفیگاه غافلگیر شد

آرادان- فرمانده انتظامی آرادان از دستگیری متهم تحت تعقیب که از اراذل و اوباش سطح یک و متواری از زندان بود، خبر داد و گفت: این متهم با اقدامات اطلاعاتی پلیس در مخفیگاهش غافلگیر و دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یداله گلیوری بعد از ظهر جمعه در جریان انجام یک ماموریت پلیسی از دستگیری یک متهم در آرادان خبر داد و در توضیحات بیان کرد: در پی رصد اطلاعاتی پلیس رد این متهم در یکی از محلات آرادان مورد شناسایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اقدامات تخصصی پلیس آگاهی یکی از اراذل و اوباش سطح یک منطقه که مدتی پیش از زندان متواری شده بود، مخفیگاه خود را در یکی از محله‌های شهرستان تغییر داده بود.

فرمانده انتظامی آرادان اظهار کرد: بررسی ها حاکی از این داشت این متهم ایجاد مزاحمت و اقدامات مجرمانه موجب ناامنی میان شهروندان شده است.

گلیوری از شناسایی دقیق محل اختفای متهم با هماهنگی مرجع قضایی خبر داد و اضافه کرد: عملیات دستگیری به‌صورت غافلگیرانه اجرا و که فرد مورد نظر بدون هرگونه درگیری دستگیر شد.

وی از تحویل متهم به مراجع قضایی برای طی مراحل قانونی خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه امنیت خط قرمز پلیس است لذا با این گونه حرکات به طور جد برخورد می شود.

