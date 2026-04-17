دستگیری اراذل و اوباش سطح یک در آرادان؛ متهم در مخفیگاه غافلگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یداله گلیوری بعد از ظهر جمعه در جریان انجام یک ماموریت پلیسی از دستگیری یک متهم در آرادان خبر داد و در توضیحات بیان کرد: در پی رصد اطلاعاتی پلیس رد این متهم در یکی از محلات آرادان مورد شناسایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اقدامات تخصصی پلیس آگاهی یکی از اراذل و اوباش سطح یک منطقه که مدتی پیش از زندان متواری شده بود، مخفیگاه خود را در یکی از محله‌های شهرستان تغییر داده بود.

فرمانده انتظامی آرادان اظهار کرد: بررسی ها حاکی از این داشت این متهم ایجاد مزاحمت و اقدامات مجرمانه موجب ناامنی میان شهروندان شده است.

گلیوری از شناسایی دقیق محل اختفای متهم با هماهنگی مرجع قضایی خبر داد و اضافه کرد: عملیات دستگیری به‌صورت غافلگیرانه اجرا و که فرد مورد نظر بدون هرگونه درگیری دستگیر شد.

وی از تحویل متهم به مراجع قضایی برای طی مراحل قانونی خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه امنیت خط قرمز پلیس است لذا با این گونه حرکات به طور جد برخورد می شود.