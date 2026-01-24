پلمب آشپزخانه متخلف در کاشان

سیامک رضوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بازرسی های انجام شده توسط کارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه از سردخانه نگهداری فرآورده های خام دامی یک واحد آشپزخانه، بررسی اصالت و تعیین نوع گوشت قرمز آن واحد در دستور کار قرار گرفت که نهایتا براساس نتایج آزمایشگاهی، غیرمجاز و غیر قابل مصرف بودن گوشت مصرفی محرز گردید.

وی ابراز کرد: پس از تشکیل پرونده و گزارش موضوع به دادستانی کاشان، براساس حکم قضایی از ادامه فعالیت این واحد طبخ غذا تا اطلاع ثانوی جلوگیری بعمل آمده و آشپزخانه مذکور پلمب گردید.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشان تصریح کرد: همه متصدیان مراکز طبخ غذا ملزم به تهیه گوشت سفید و قرمز از مبادی مجاز دارای مهر و نشان دامپزشکی بوده و استفاده از فرآورده های خام دامی خارج از نظارت دامپزشکی علاوه بر اینکه سلامت غذایی شهروندان را به مخاطره می اندازد، تبعات قضایی سنگینی نیز برای متخلفان در بر خواهد داشت.