هوای تهران همچنان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین شاخص کیفیت هوای تهران هم اکنون بر روی عدد ۱۲۰ قرار گرفته و هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس است.

همچنین میانگین شاخص هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۴۶ و در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار داشته است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۴۳ روز در شرایط قابل قبول، ۱۳۲ روز ناسالم در هوای برای گروه‌های حساس، ۲۷ روز هوای ناسالم، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.