همت مردم و حمایت دولت؛ کاشمر از زیر آوار برخاست

خبرگزاری مهر، گروه استانها- حسین دباغ یزدی: خردادماه بود که زمین آرامِ دیار ترشیز لرزید و در چند ثانیه، خانه‌ها و خاطراتی سالیان‌سال فرو ریختند. زلزله‌ای نه‌چندان بزرگ از نگاه عددها، اما سهمگین در تجربه‌ مردمی که ناگهان همه‌چیزشان را میان غبار و آوار گم کردند.

در همان نخستین ساعت‌ها، روستاها و محله‌هایی که با صدای اذان و بوی خاک زندگی می‌کردند، به میدان همت و همدلی بدل شدند. گروه‌های امدادی، جوانان محلی و نهادهای حمایتی یک‌صدا شدند تا دیوارهایی که فرو ریخته بود، دوباره برپا شود و در دل مردم، اعتماد به ادامه‌ی زندگی زنده بماند.

همان روزها بود که بنیاد مسکن، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی با نقشه‌ای دقیق وارد میدان شدند؛ برگه‌های آمار و تسهیلات جای اضطراب را گرفتند و در میان صدای بولدوزرها و بوی سیمان تازه، زندگی دوباره به روستاهای زنده‌جان، سرحوضک و محمدیه بازگشت.

شدت زلزله بیشترین خسارت را به خانه های روستایی و خانه های قدیمی شهر وارد کرده بود، در همان ساعات و روزهای اولیه فعالیت های اکیپی امدادی، خدماتی و عمرانی فعالیت های خود را شروع کردند و آمار برداری خسارت ها توسط بنیاد مسکن و دهیاری انجام گرفت.

سرعت در ساخت ساکنین روستا را خانه دار کرد

مهدی زنده جانی، دهیار روستای زنده جان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روستاهای زنده جان، محمدیه، کسرینه، سرحوضک و حاجی آباد بیشترین خسارت از زلزله را دیدند اظهار کرد: در روستای زنده جان ۸۵ منزل کاملاً تخریب شد که دو نفر از فوت شدگان این حادثه از روستای زنده جان بودند.

دهیار روستای زنده جان بیان کرد: از ساعت اولیه با حضور گروه های امدادی آمار برداری و خاک برداری از منازل تخریب شده در روستا شروع شد.

وی با تأکید براینکه کسانی که خانه های آنها تخریب شده بود و در همان روزهای اولیه پس از خاک برداری نسبت به تشکیل پروانه و دریافت پروانه اقدام کردند توانستند زود تر ساخت وساز را به پایان برسانند تصریح کرد: این افراد ۳۵۰میلیون تومان تسهیلات و ۸۰ میلیون تومان بلاعوض و ۱۴ میلیون تومان بلاعوض تحت عنوان معیشتی دریافت کردند

زنده جانی گفت: علی رغم اینکه آمارهای مورد نیاز توسط بنیاد مسکن و دهیاری تهیه شده بود ولی بعضی از مالکین برای ادامه تکمیل پرونده خود دیر اقدام کردند که این امر باعث شد در طول ساخت وساز به تورم بخورند و سرعت ساخت و ساز آنها کاهش یابد.

دهیار روستای زنده جان با بیان اینکه بعضی از پرونده ها نتوانستند از کمک های بلاعوض علی الخصوص ۱۴ میلیون تومان استفاده کنند افزود: این زلزله باعث شد در اکثر جاها توسعه معابر انجام و بعضی از مکان ها که غیر قابل اجرا بود عقب نشینی کمتر انجام شد.

وی با بیان اینکه کمیته امداد به خوبی به زلزله زدگان کمک کرد عنوان کرد: با توجه به اینکه در برنامه بهزیستی ۲۰۰ میلیون تومان کمک به افراد تحت پوشش را در برنامه داشت ولی به صورت کامل پرداخت نشده است و هرکس روزهای اول اقدام و پیگیری کرد زودتر خانه دارشد

صدور پروانه برای ۲۲۰ واحد

در ادامه عباس یونسی، دهیار روستای سرحوضک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این روستا تقریبا ۲۵۰ واحد تخریب و آوار برداری شد و برای حدود ۲۲۰ واحد پروانه صادر شد.

دهیار روستای سرحوضک با بیان اینکه از این تعداد ۱۵۰ واحد اقدام به ساخت و مقاوم سازی انجام داده اند گفت: در این روستا ۲۰۰ واحد تعمیری داشتیم که با مبلغ اختصاصی ۹۰ درصد از آنها تعمیرات را به پایان رسانده اند.

وی با بیان اینکه در این روستا اکثریت، تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت واحد های خود را دریافت کرده اند گفت: ۶۵ خانوار مربوط به تعمیرات با توجه به اینکه دیر تر اقدام به تشکیل پرونده کرده اند هنوز از تسهیلات بلا عوض استفاده نکرده اند

یونسی عنوان کرد: حدود ۳۵ خانوار کلاً اقدام به تشکیل پرونده نکردند

دهیار روستای سرحوضک با بیان اینکه خانه های تعمیری بین ۱۰ تا ۳۵ تومان تسهیلات دریافت کردند ولی باتوجه به تورم ایجاد شده کار خود را نتوانستند به پایان برسانند گفت: صدور پروانه برای این واحدها رایگان بود و با اجرای این برنامه کل بافت فرسوده روستا جمع آوری شد

وی عنوان کرد: دلیل عدم تخصیص تسهیلات بلاعوض به تعدادی از این واحد ها سهل انگاری مالکین جهت تشکیل پرونده ملکشان بود که پرداخت ها را به تأخیر انداخت.

یونسی با اشاره به اینکه در ابتدا همه نهادها پای کار بودند گفت: در ابتدا تغییر مکان کنتورهای برق رایگان بود و بعداز هرمالک ۸۰۰ هزار تومان دریافت شد و حتی نظارت رایگان بود و پس از مدتی هزینه دریافت می شد و حتی آزمایش بتن رایگان انجام می شد که پس از آن از هر مالک بیش از ۷۰۰ هزار تومان دریافت می کردند که نارضایتی مردم را در برداشت.

همت مالکین آنها را زودتر خانه دار کرد

در ادامه احسان میری، رئیس اداره بیناد مسکن کاشمر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در زلزله سال قبل مجموع واحد های خسارت دیده شهری و روستایی ۶ هزار و ۴۱۵ واحد بودند که ۲ هزار و ۴۱۵ واحد نیاز به احداث دوباره و ۴ هزار واحد نیاز به تعمیر داشت که از این تعداد بیش از سه هزار واحد درشهر و بیش از ۳ هزار واحد مربوط به روستاها بود.

رئیس اداره بیناد مسکن کاشمر عنوان کرد: مجموع واحد های آوار برداری شده شهری و روستایی هزار واحد بود که با استقرار ۲۷ اکیپ آوار برداری انجام گرفت.

وی با بیان اینکه واحد های آسیب دیده تعمیری و احداثی ثبت شده در سامانه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بیش از ۴ هزار و ۴۱۶ واحد بود که ۴ هزار و ۱۰۰ واحد مورد تأیید قرار گرفت که مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان توسط صندوق بیمه پرداخت شد.

میری با بیان اینکه مبلغ بلاعوض پرداختی معیشتی توسط استانداری به ۱هزار و ۹۶۳ واحد ۲۳ میلیارد تومان بوده است گفت: مبلغ ۴۰میلیارد تومان نیز جهت ۲هزار و ۶۵۶ واحد تعمیرانی شهرستان کمک بلاعوض صورت گرفت.

رئیس اداره بیناد مسکن کاشمر افزود: جهت ۸۴۰ واحد احداثی نیز مبلغ ۶۷ میلیارد تومان کمک بلاعوض انجام گرفت.

وی با بیان اینکه مبلغ تسهیلات جهت تعمیرات ۲۷ میلیارد تومان بوده است تصریح کرد: مبلغ تسهیلات جهت احداث نیز ۳۲۶ میلیارد تومان بوده است.

میری با بیان اینکه در مجموع تاکنون ۶۲۳ میلیارد تومان تسهیلات و کمک بلاعوض جهت منازل زلزله زده شهرستان پرداخت شده است گفت: بیش از ۲هزار و ۶۵۶ واحد تعمیرات خود را به پایان رسانده اند.

رئیس اداره بیناد مسکن کاشمر با اشاره به اینکه کمک دولت و بنیاد مسکن در قالب تسهیلگری، تخفیفات صدور پروانه ، تسهیلات ۳۵۰ میلیونی و کمک های بلاعوض همچنین جبران خسارت از طریق صندوق بیمه جبران خسارت حوادث طبیعی ساختمان و .... بوده و ادامه و تکمیل کار تا بهره برداری کامل در دست اقدام است گفت: همواره شرایط را برای تسریع در کار و اتمام کار فراهم کردیم از جمله تامین مصالح و تسریع در صدور پروانه ها و ضمن اینکه متقاضیانی که فعال تر و پای کار بودن سریع تر کارشان را به اتمام رساندند و هزینه تمام شده ساخت کمتر شده است

وی با تأکید براینکه کنترل تورم و بازار در حوزه کاری ما نیست گفت: با تدبیری که انجام شد تهیه و تامین به موقع مصالح بخصوص سیمان، میلگرد و اسکلت و... تحویل به متقاضیان به صورت امانی صورت گرفت و حتی دفاتر نظام فنی روستایی دفاتر طراحی و دفاتر مجری فعال شدند تا مالکین با کمبود خاصی مواجه نشوند.

میری تصریح کرد: ضمن پیگیری و اطلاع رسانی های مکرر همواره این بنیاد آمادگی دارد با پرداخت تسهیلات نسبت به کمک به متقاضیان جهت ساخت مسکن اقدام نماید.

رئیس اداره بیناد مسکن کاشمر افزود: تمامی واحد های تعمیراتی اعم از شهری و روستایی در سال گذشته به اتمام رسیده و واحدهای احداثی تاکنون بیش از ۷۰۰ واحد به اتمام و مابقی واحد ها در صورت همت و پای کار بودن متقاضیان محترم تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

کاشمر امروز از زیر آوار برخاسته

امروز، پس از ماه‌ها کار و پیگیری، صدای خنده‌ کودکان دوباره در کوچه‌های دیروز خاموش شنیده می‌شود. دیوارهای تازه، هنوز بوی امید می‌دهند و سقف‌هایی که تا پیش از این جای ستاره‌های آسمان را نشان می‌دادند، اکنون پناه آرامش خانواده‌ها شده‌اند.

بازسازی بیش از نود درصد خانه‌های روستایی، تنها نتیجه‌ بودجه‌ها و بخشنامه‌ها نبود؛ حاصل همتی بود از مردم، دهیاران و مسئولانی که باور داشتند خانه، تنها چهاردیواری نیست، قلب تپنده‌ هر جامعه است.

کاشمر امروز از زیر آوار برخاسته، نه تنها با خانه‌هایی نو، بلکه با تجربه‌ای از ایستادگی و یگانگی. تجربه‌ای که اگرچه با اشک و دلهره آغاز شد، اما با امید و بازسازی به پایان می‌رسد؛ روایتی که نشان می‌دهد زمین هرچند می‌لرزد، اما ایمان مردم این سرزمین هرگز فرو نمی‌ریزد.