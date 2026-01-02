به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی شامگاه پنجشنبه در آئین تجلیل از خانوادههای شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان منطقه اصفهان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: آنچه امروز بهعنوان امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود، نتیجه فداکاری مردان و زنانی است که در سختترین شرایط، از کیان این مرز و بوم دفاع کردند.
وی با اشاره به جایگاه والای پیشکسوتان ارتش افزود: پیشکسوتان، ذخایر ارزشمند تجربه و معرفت سازمانی هستند و بهرهگیری صحیح از اندوختههای آنان میتواند مسیر تحقق اهداف نیروی زمینی ارتش را هموارتر کند. انتقال تجربه از نسل دیروز به نسل امروز یک ضرورت انکارناپذیر است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با قدردانی از مجاهدتهای ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس ادامه داد: بسیاری از شما عزیزان سالها در میدان نبرد حضور داشتید و با جانفشانی، از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کردید. اگر امروز نیروهای مسلح در انجام مأموریتهای خود موفق هستند، این موفقیت مرهون حمایت، همدلی و پشتیبانی خانوادهها، بهویژه همسران ایثارگران است.
امیر سرتیپ جهانشاهی با تأکید بر جایگاه معنوی همسران شهدا و ایثارگران تصریح کرد: در فرهنگ اسلامی، جهاد تنها به حضور در میدان نبرد محدود نمیشود، بلکه صبر، ایستادگی و همراهی خانوادهها در پشت جبهه نیز ارزشی همسنگ جهاد دارد. همسران شهدا و ایثارگران با تحمل رنجها و سختیها، در ثواب جهاد شریک هستند و وعده اجر عظیم الهی شامل حال آنان میشود.
وی خاطرنشان کرد: پیشکسوتان و خانوادههای آنان سرمایههای معنوی نیروی زمینی ارتش محسوب میشوند و بر همین اساس به تمامی فرماندهان یگانها ابلاغ شده است که در صورت مراجعه این عزیزان، با نهایت احترام از آنان استقبال شده و درخواستهایشان در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح و یادبود از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان منطقه اصفهان تجلیل شد.
نظر شما