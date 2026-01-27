استقلال در یزد محکوم به برد/ آلومینیوم به دنبال طلسم شکنی

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال ایران امروز سه شنبه ۷ بهمن و با انجام دو بازی وارد هفته هجدهم خواهد شد که در مهم ترین دیدار تیم استقلال در یزد از هم نام خوزستانی خود میزبانی خواهد کرد که این بازی از ساعت ۱۶ و با قضاوت حسین زمانی در ورزشگاه شهید یزدی رو در روی هم قرار می گیرند.

استقلال در شرایطی به مصاف استقلال خوزستان می رود که دیدیه اندونگ، موسی جنپو، عارف آقاسی و جلال الدین ماشاریپوف را در اختیار ندارد. هنوز وضعیت قراردادی اندونگ درست نشده و آبی ها کماکان منتظر استعلام های نهایی برای او هستند، موسی جنپو هنوز به ایران بازنگشته و عارف آقاسی هم در ماه های اخیر در اکثر دیدارها خارج از لیست بوده و در نیم فصل هم موفق به جدایی از استقلال نشده و بعید است در بازی امروز هم به کار گرفته شود. همچنین جلال الدین ماشاریپوف هم با مصدومیت رباط صلیبی مواجه شده است.

استقلال خوزستان در نیم فصل اول با یک گل استقلال را شکست داد و شاگردان ساپینتو برای پایان دادن به سریال های تساوی خود و همچنین کم کردن فاصله شان به صدر جدول نیاز به کسب سه امتیاز این بازی دارند.

در ۱۰ دیدار گذشته رو در روی دو تیم ۶ پیروزی از آن استقلال بوده و ۳ بازی هم با پیروزی استقلال خوزستان به پایان رسیده و یک دیدار هم به نتیجه تساوی خاتمه یافته است.

این دیدار هجدهمین دیدار دو تیم خواهد بود. در هفده دیدار قبلی، استقلال خوزستان ۵ برد و استقلال ۸ برد کسب کرده‌اند. ۴ دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است.

استقلال در ۵ بازی آخر خود در تمامی رقابت‌ها، یک باخت، دو برد و دو تساوی داشته است. استقلال خوزستان هم در ۵ بازی آخر خود، دو باخت، یک برد و ۲ تساوی داشته است.

آلومینیوم - تراکتور

تیم فوتبال آلومینیوم در روز پایانی نقل و انتقالات نیم فصل اوضاع شلوغی را پشت سر گذاشت و مدیران این باشگاه، ۷ بازیکن را به تیم خود اضافه کردند و دو بازیکن هم از جمع شاگردان حسینی جدا شدند. در طرف مقابل تراکتور هیچگونه نقل و انتقالاتی نداشت و نه بازیکنی به این تیم اضافه و نه بازیکنی از این تیم جدا شد.

دیدار رفت این دو تیم با نتیجه ۴ بر یک به سود تراکتور خاتمه یافت و آلومینیومی ها به دنبال جبران نتیجه بازی رفت هستند. آلومینیوم در ۱۰ دیدار اخیر خود هیچ بردی نداشته و ۶ شکست و ۴ تساوی ماحصل شاگردان حسینی است و تراکتور در ۱۰ بازی اخیر خود شکستی را متحمل نشده و شاگردان دراگان اسکوچیچ ۴ پیروزی و ۶ تساوی کسب کردند.

در ۱۰ دیدار اخیر رو در روی دو تیم ۶ پیروزی از آن تراکتور و ۲ پیروزی هم آلومینیومی ها به دست آوردند و ۲ بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

این بازی از ساعت ۱۴:۳۰ و با قضاوت علی سام در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک برگزار می شود.