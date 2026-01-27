هشدار نسبت به آوارگی صدها هزار فلسطینی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، برنامه جهانی غذا اعلام کرد که صدها هزار نفر در نوار غزه همچنان آواره هستند. گذرگاه های منتهی به این باریکه باید به صورت مستمر بازگشایی شوند.

این نهاد بین المللی اضافه کرد: باید کمک های بشردوستانه بیشتری وارد نوار غزه شود.

برنامه جهانی غذا تاکید کرد: اولویت ما در شرایط کنونی فراهم آوردن محل اسکان برای ساکنان نوار غزه و حفاظت از آنها در برابر سرما و باران های شدید است.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی با نقض مفاد آتش بس امضا شده با حماس همچنان مانع ورود گسترده کمک های بشردوستانه به نوار غزه می شود.