ترامپ، کره جنوبی را به افزایش تعرفه تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا از تصمیم خود برای افزایش تعرفهها بر برخی واردات از کرهجنوبی خبر داد؛ اقدامی که به گفته او به دلیل ناکامی قانونگذاران کرهجنوبی در تصویب یک توافق تجاری دوجانبه با آمریکا صورت گرفته است.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: از آنجا که پارلمان کره جنوبی توافق تاریخی تجاری با ما را تصویب نکرده است بدینوسیله تعرفههای خودروها، چوب، محصولات دارویی و همه کالاهای وارداتی از این کشور را از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش میدهم.
وی گفت: ما بهسرعت تعرفههای خود را مطابق با توافق کاهش دادیم. بدیهی است که از شرکای تجاری نیز انتظار داریم همین کار را انجام دهند.
براساس توافقی که سال گذشته از سوی ترامپ اعلام شد کره جنوبی قرار است ۳۵۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایهگذاری کند. در مقابل، آمریکا موافقت کرد تعرفههای خود بر خودروهای کرهجنوبی را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد.
نظر شما