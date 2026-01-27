موضع گیری حماس درباره سلاح مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حسام بدران عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که این جنبش به تعامل با مسئله سلاح مقاومت در چارچوب شاخصه های ملی و قوانین بین المللی پایبند است.

وی اضافه کرد: سلاح فلسطین حق طبیعی برای دفاع از خود است و این مسئله به صورت داخلی بر اساس خواست ملت فلسطین و نه خواست اشغالگران یا فشارهای خارجی مدیریت می شود.

بعد از پیدا شدن جسد آخرین اسیر صهیونیست در نوار غزه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که مرحله دوم توافق آتش بس غزه بازسازی این باریکه نیست بلکه خلع سلاح حماس خواهد بود.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که آمریکا یک سند در خصوص خلع سلاح حماس آماده کرده و در آن یک سقف زمانی مشخص برای این روند تعیین شده است.