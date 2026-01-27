ملک‌محمد قربان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بهره‌برداری از بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی سقفی در شهرستان بروجن اظهار کرد: این نیروگاه در شرکت ظریف مصور افتتاح شد و قریب به ۱/۲۵ مگاوات ظرفیت دارد.

وی تصریح کرد: این نیروگاه روی سقف نصب شده و به این ترتیب فضای پشت‌ بامی که عملا غیرقابل استفاده است، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

قربان‌پور سرمایه‌گذاری برای احداث این نیروگاه را بالغ‌بر ۳۵ میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: برق مورد نیاز این شرکت ۵ مگاوات است و با اجرای این طرح بخش زیادی از برق مورد نیاز خود شرکت تولید می‌شود و در مواقعی که به شبکه اصلی متصل می‌شود برای شرکت درآمدزایی داشته و بخشی از ناترازی‌های را جبران می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه به اینکه طبق قانون بخشی از برق مصرفی را خود واحدهای تولیدی و ادارات باید تولید کنند، برنامه داریم، نیروگاه‌های خورشیدی راه‌اندازی شود.

وی یادآور شد: تا الان حدود ۱۵/۵ مگاوات از نیروگاه‌های خورشیدی سقفی و غیرسقفی در استان بهره‌برداری شده است و تا پایان بهمن‌ماه این ظرفیت به ۳۰ مگاوات خواهد رسید.

قربان‌پور افزود: امید است این ظرفیت را بتوان تا پایان سال به بیش از ۳۰ مگاوات برسانیم تا بخش عظیمی از ناترازی‌ها را در تابستان جبران می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: تسهیلات ارزان‌قیمتی برای احداث نیروگاه خورشیدی در نظر گرفته نشده است، اما در حوزه تسهیلات ارزی محدودیتی نداشته و می‌توانیم کمک کنیم.

قربان‌پور ادامه داد: یک نیروگاه دیگر نیز با ظرفیت ۲/۵ مگاوات در امامزاده حمزه‌علی در بلداجی به زودی به بهره‌برداری می‌رسد و سرمایه‌گذاری آن توسط اوقاف و امور خیریه صورت گرفته است.