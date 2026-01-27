به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در نشست با مدیر امور اراضی استان بوشهر با قدردانی از همکاری و نقشآفرینی امور اراضی در واگذاری زمین جهت احداث نیروگاههای خورشیدی در سطح شهرستان اظهار کرد: اختصاص حدود ۷۰۰ هکتار زمین در سال جاری برای توسعه نیروگاههای خورشیدی، اقدامی بزرگ در مسیر توسعه پایدار و تأمین انرژی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای شهرستان دشتی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: این اقدامات میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقلیمی شهرستان داشته باشد.
فرماندار دشتی با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی شهرستان تصریح کرد: تولیدات شهرستان در حوزه کشاورزی متنوع است و این ظرفیتها نیازمند حمایت جدی، برنامهریزی هدفمند و تأمین زیرساختهای لازم است.
مقاتلی تأکید کرد: حمایت از کشاورزان، تسهیل در امور اراضی و توسعه زیرساختها میتواند به افزایش بهرهوری و پایداری تولیدات کشاورزی در شهرستان منجر شود.
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