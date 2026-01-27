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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

فرماندار دشتی: ۷۰۰ هکتار زمین برای نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شد

فرماندار دشتی: ۷۰۰ هکتار زمین برای نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شد

بوشهر-فرماندار دشتی با تقدیر از نقش مؤثر امور اراضی استان بوشهر در واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی گفت: امسال حدود ۷۰۰ هکتار زمین به این منظور اختصاص یافته که اقدامی اثرگذار است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در نشست با مدیر امور اراضی استان بوشهر با قدردانی از همکاری و نقش‌آفرینی امور اراضی در واگذاری زمین جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در سطح شهرستان اظهار کرد: اختصاص حدود ۷۰۰ هکتار زمین در سال جاری برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، اقدامی بزرگ در مسیر توسعه پایدار و تأمین انرژی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای شهرستان دشتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: این اقدامات می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقلیمی شهرستان داشته باشد.

فرماندار دشتی با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی شهرستان تصریح کرد: تولیدات شهرستان در حوزه کشاورزی متنوع است و این ظرفیت‌ها نیازمند حمایت جدی، برنامه‌ریزی هدفمند و تأمین زیرساخت‌های لازم است.

مقاتلی تأکید کرد: حمایت از کشاورزان، تسهیل در امور اراضی و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری تولیدات کشاورزی در شهرستان منجر شود.

کد مطلب 6732789

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