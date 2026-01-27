قطع جریان گاز ۲۳۸۰ مرکز متخلف در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن افتخاری اظهار کرد: جریان گاز بیش از ۲ هزار و ۳۸۰ مرکز متخلف اداری، عمومی، فرهنگی، رفاهی و باغ ویلا در این استان به دلیل رعایت نکردن دمای آسایش (۲۰ درجه سانتیگراد) و دیگر دستورالعملهای مصرف قطع شد.
مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی بیان کرد: در این راستا ۴۰ هزار بازدید از نیمه آبان امسال تاکنون در خراسان رضوی انجام شده است که بیش از ۱۸ هزار مورد مربوط به ادارات و دستگاههای دولتی استان بوده که منجر به قطع گاز ۱۱۲ مرکز دولتی به دلیل مصرف غیرمتعارف شده است.
وی ادامه داد: همچنین سه هزار و ۲۴۶ بازدید از مراکز تجاری و عمومی خراسان رضوی در این مدت صورت گرفته است که ۱۱۴ واحد به دلیل رعایت نکردن دمای ۲۰ درجه سانتیگراد با قطع گاز مواجه شدند.
افتخاری اظهار کرد: در بخش مراکز عمومی، آموزشی، فرهنگی و رفاهی نیز ۱۸ هزار و ۹۰۰ مورد بازدید انجام شده که ۶۲۰ مورد از این مراکز به دلیل تخلف در رعایت دستورالعمل ها مشمول قطع جریان گاز شدند.
مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی با بیان اینکه در همین مدت جریان گاز هزار و ۵۴۳ باغویلا نیز قطع شده است، اضافه کرد: تمام مراکز اقامتی، تفریحی و گردشگری موظف به خودداری از استفاده شعله در محیطهای روباز، گرماتابشها و تجهیزات گرمایشی غیرمجاز هستند.
وی اظهار کرد: با توجه به استمرار هوای سرد، بازدیدها از ادارات، مراکز آموزشی، فرهنگی و اماکن عمومی با جدیت ادامه دارد و همه این مراکز موظف هستند دمای محیط را روی ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم و تجهیزات گرمایشی را خارج از ساعات کاری خاموش کنند.
به گفته افتخاری، شهروندان میتوانند تخلفات مربوط به مصرف غیرمتعارف در ادارات، بانکها، رستورانها و سایر اماکن عمومی را از طریق درگاه اینترنتی شرکت گاز گزارش دهند.
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