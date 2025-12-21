  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

افتخاری:گاز هزار باغ‌ویلا و ۲۱ اداره دولتی پرمصرف خراسان رضوی قطع شد

افتخاری:گاز هزار باغ‌ویلا و ۲۱ اداره دولتی پرمصرف خراسان رضوی قطع شد

مشهد- مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: گاز ۲۱ مرکز اداری و دولتی به دلیل عدم رعایت دمای استاندارد ۲۰ درجه سانتی‌گراد قطع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن افتخاری اظهار کرد: با محوریت نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های مصرف بهینه گاز در ادارات، دستگاه‌های اجرایی و اماکن عمومی استان از نیمه آبان تاکنون ۲۰ هزار بازدید انجام شده که منجر به قطع گاز ۲۱ مرکز اداری و دولتی به دلیل عدم رعایت دمای استاندارد ۲۰ درجه سانتی‌گراد شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به تشدید نظارت‌ها همزمان با ادامه موج سرما افزود: در همین بازه زمانی جریان گاز بیش از یک‌هزار باغ‌ویلا و سکونتگاه خالی از سکنه قطع شد، این اقدام با هدف جلوگیری از مصرف غیرضروری و کمک به پایداری شبکه گاز در روزهای سرد سال انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۳۵ مورد استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز غیرمجاز در فضاهای روباز اماکن تفریحی، رستوران‌ها، مراکز گردشگری و کافی‌شاپ‌ها شناسایی و نسبت به قطع آن‌ها اقدام شد.

افتخاری گفت: در کنار این اقدامات حدود یک‌هزار و ۶۰۰ بازدید نیز از مراکز تجاری، عمومی و پاساژهای سطح استان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی اظهار کرد: بازدید از ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی و نیز فضاهای عمومی با توجه به ادامه‌دار بودن موج سرما با جدیت دنبال می‌شود و همه این مراکز موظفند دمای محیط را روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کرده و تجهیزات گرمایشی را در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل خاموش کنند.

وی گفت: سامانه «نظارت مردمی بر مصرف بهینه گاز» با هدف شناسایی و معرفی ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزشی، رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و سایر اماکن عمومی متخلف توسط مردم در سطح استان راه‌اندازی شده است.

افتخاری ادامه داد: شهروندان می‌توانند موارد عدم رعایت دمای رفاه، استفاده از وسایل گرمایشی غیرمجاز از جمله گرماتابش‌ها و دیگر مصادیق مصرف غیرمتعارف گاز را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی شرکت گاز خراسان رضوی اطلاع‌رسانی کنند.

کد خبر 6697002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها