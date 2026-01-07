گاز ادارات و مدارس پرمصرف خراسان رضوی قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن افتخاری با بیان اینکه دولت، امسال با هدف مدیریت مصرف گاز، موضوع صرفه‌جویی را در ساختمان‌های اداری، مدارس، دانشگاه‌ها و اماکن عمومی به‌صورت ویژه پیگیری کرده است، اظهار کرد: این مراکز موظف هستند دمای خود را روی ۲۰ درجه تنظیم و سامانه‌های گرمایشی را در روزهای تعطیل خاموش کنند و در صورت رعایت نکردن، اخطار و قطع گاز برای آنان اعمال می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون، حدود ۱۰ میلیارد و ۴۳۰ میلیون مترمکعب گاز در استان مصرف شده که ۵۱۳ میلیون مترمکعب کمتر از مدت مشابه سال قبل است.

وی افزود: کاهش مصرف بخش خانگی موجب افزایش هفت درصدی گازرسانی به نیروگاه‌های استان شده؛ به طوری که از ابتدای سال تاکنون، ۲۵۲ میلیون مترمکعب گاز بیشتر نسبت به سال قبل به نیروگاه‌ها تحویل شده است.

افتخاری راهکارهای ساده صرفه‌جویی را شامل خاموش کردن بخاری اتاق‌های اضافی، استفاده از نور خورشید در ساعات آفتابی، استفاده از البسه گرم به جای افزایش درجه وسایل گرمایشی و رعایت دمای رفاه ۲۰ درجه برشمرد

