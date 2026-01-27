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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

آغاز امتحانات لغو شده دی ماه دانشگاه آزاد از امروز

آغاز امتحانات لغو شده دی ماه دانشگاه آزاد از امروز

دانشگاه آزاد جزئیات تطبیق تاریخ‌های قدیمی با برنامه جدید امتحانات را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار برنامه جدید برگزاری امتحانات را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، امتحانات واحد دانشگاهی که در تاریخ‌های ۱۶ تا ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ لغو شده بود، به ترتیب مقرر در تاریخ‌های ۷ تا ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

جزئیات تطبیق تاریخ‌های قدیمی با برنامه جدید امتحانات به شرح زیر است:

امتحانات تاریخ ۱۶ دی ماه، در روز ۷ بهمن ماه

امتحانات تاریخ ۱۷ دی ماه، در روز ۸ بهمن ماه

امتحانات تاریخ ۱۸ دی ماه، در روز ۹ بهمن ماه

امتحانات تاریخ ۱۹ دی ماه، در روز ۱۰ بهمن ماه

امتحانات تاریخ ۲۰ دی ماه، در روز ۱۱ بهمن ماه

امتحانات تاریخ ۲۱ دی ماه، در روز ۱۲ بهمن ماه

امتحانات تاریخ ۲۲ دی ماه، در روز ۱۳ بهمن ماه

لازم به ذکر است دانشجویان گرامی جهت آمادگی و حضور در آزمون‌های مذکور، به سامانه آزمون به نشانی زیر مراجعه نمایند:

آدرس سامانه: rx.iau.ir

کد مطلب 6732963

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      3 0
      پاسخ
      امتحان مجازی= تقلب = همه نمره 20 در دانشگاه آزاد
      • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
        0 0
        مجبورم به همه 20 بدهیم چون پاسخنامه ها دقیقا تقلب ازکتاب بدون ناظر نوشته شده اند

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